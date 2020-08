DeSUS odreka podporo, NSi pripravlja popravke, v SMC skeptični, v SDS pa so obrnili ploščo

Spremembe medijske zakonodaje očitno postajajo še ena od 'ovir v zvezi' koalicije. Pivčeva je nedavno dejala, da DeSUS ne podpira predlaganih sprememb, NSi pripravlja popravke predloga, pripombe imajo tudi v Počivalškovi SMC. Pomeni to, da je 'SDS-ov' medijski sveženj ostal brez podpore? Twitter pa ni pozabil poobjavljenega sporočila Anžeta Logarja, ki razkriva, kako je vladajoča SDS (zdaj torej tudi predlagateljica sprememb) v pol leta popolnoma obrnila argumente in po prihodu na oblast počne točno to, kar je še prej očitala drugim.

Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o medijih, ki so ga številni interpretirali kot SDS-ov poskus obvladovanja slovenske medijske krajine, je očitno (vsaj za zdaj) 'odklenkalo'. Internet pa še ni pozabil ironije požrte besede stranke SDS, ko so februarja v opoziciji govorili povsem nasprotno kot sedaj, ko vladajo s pomočjo NSi, DeSus in SMC.

A k stališču SDS se bomo še vrnili, spremembe štirih zakonov, kot kaže, namreč nimajo podpore (več) niti v koaliciji. Če so partnerice sprva le podajale pripombe na predlog, ki sicer sploh ni bil koalicijsko usklajen, ter pričakovale še pogovore in 'celovito urejanje področja', so zdaj očitno jasneje potegnile črto. V stranki DeSUS so pred dnevi tako predlaganim spremembam medijske zakonodaje odrekli podporo, v NSi so predlagan paket "vzeli pod drobnogled" in pripravljajo popravke, "pripombe" imajo tudi v SMC.

Pa ima vse skupaj sploh še kakšen smisel? Predlog je, sodeč po zadnjih napovedih koalicijskih partneric, praktično 'mrtev'.

Ostri so že pred tem bili v opoziciji, kjer opozarjajo na nesprejemljivost nekaterih rešitev. Skrbi in pomisleki stroke, javnosti in tujine so se vrstili tudi na račun pomanjkanja oziroma kratkega roka javne razprave - sprva so ji namenili en teden, ob številnih kritikah pa so jo nato tik pred nujno sejo parlamentarnega odbora za kulturo vendarle podaljšali do konca avgusta.

icon-expand "Zakonodajo s področja medijev je treba spreminjati premišljeno in celovito," menijo v NSi, kjer zdaj pripravljajo popravke predlogov sprememb medijske zakonodaje. FOTO: Bobo

"Neodvisni, uravnoteženi in pluralni mediji so steber vsake demokratične družbe. Zasledovati in predstavljati morajo resnico, medijska zakonodaja pa jim mora to omogočati. Verjamemo, da tudi predlog medijske zakonodaje, ki je bil dan v javno razpravo, želi zasledovati ta cilj. Pri tem ne gre spregledati pozivov številnih medijev, da je trenutna zakonodaja potrebna temeljite prenove in mora iti v korak s časom," so v sporočilu za javnost pred dnevi zapisali v NSi.

Ministrstvo za kulturo, pod vodstvom SDS-ovega Vaska Simonitija, je pripravilo in predlagalo medijski sveženj, ki vsebuje novele štirih zakonov. In sicer spremembe zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah, krovnega zakona o medijih, zakona o RTVS in zakona o STA. Javna razprava o noveli zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah se je sicer že končala, za preostale tri novele pa se bo sklenila 5. septembra. Sprva je ministrstvo načrtovalo zelo kratko razpravo, predvidenih je bilo pet dni, kar pa je naletelo na nezadovoljstvo zainteresirane javnosti.

V NSi verjamejo, da je zakonodajo s področja medijev treba spreminjati premišljeno in celovito. "Upoštevati moramo čim več dobrih in konstruktivnih predlogov, prav tako tudi mnenje vseh deležnikov na tem področju," zatrjujejo. Tudi zaradi teh razlogov so zahtevali podaljšan čas za javno razpravo, predlog pa obravnava tudi strokovni odbor za kulturo, ki deluje znotraj NSi."Že sedaj lahko napovemo, da bomo, ko bo javna razprava končana, koalicijskim partnerjem predlagali določene popravke, s katerimi želimo paket medijske zakonodaje še izboljšati," so še navedli. Podrobnosti za zdaj sicer še ne želijo razkrivati. Na novinarska vprašanja, kakšni bodo ti popravki, v kateri fazi so, ter v kakšnem smislu oziroma na kaj se v največji meri nanaša obravnava predloga strokovnega odbora za kulturo, nam v NSi (zaenkrat) niso želeli odgovoriti."Kot smo zapisali, bomo naše predloge izboljšav, ki jih pripravlja strokovni odbor za kulturo, predstavili po javni razpravi. Omenjeni odbor se je obravnave lotil celostno in pod drobnogled vzel celoten predlagan paket medijske zakonodaje," so ponovili v stranki.

Radio Slovenija pa je pred dnevi poročal, da imajo pripombe tudi v koalicijski SMC, kjer se "zavzemajo za neodvisne javne medije in niso naklonjeni nedomišljenim posegom v zakonodajo". Prošnjo na konkretiziranje teh navedb ter vprašanja, kakšne so te pripombe, na kaj točno se nanašajo, smo naslovili tudi na Počivalškove. Prav tako smo jih povprašali, kdaj bodo te 'pripombe' posredovali koalicijskim partnerjem in kateri (točno) so po njihovem ti 'nedomišljeni posegi'. Njihove odgovore še čakamo.

icon-expand So SDS-ovim željam po spremembi medijske zakonodaje hrbet obrnili tudi v SMC? FOTO: Bobo

Da stranka DeSUS ne bo podprla predlaganih sprememb medijske zakonodaje, še posebej, če v javni razpravi predlagatelj ne bo s strokovnimi analizami argumentiral svojih predlogov, pa je že na ponedeljkovi novinarski konferenci poudarila predsednica DeSUS Aleksandra Pivec. Pri tem se je zavzela za kakovosten javni servis v okviru RTVS in STA.

Najbolj odmevni predlog je sprememba razdeljevanja RTV-prispevka, in sicer bi tri odstotke zbranega prispevka v preteklem letu namenili za STA, pet pa za uresničevanje javnega interesa na področju medijev.

Pivčeva je pojasnila, da so predlagane spremembe medijske zakonodaje po presoji strankine strokovne delovne skupine škodljive za javni servis Radiotelevizije Slovenija (RTVS), saj posegajo v finančno in programsko neodvisnost zavoda."Posebej izpostavljeni so predvsem tisti členi novele zakona o medijih, ki RTV Slovenija nalagajo, da z izvršljivo odločbo nakazuje sredstva drugim medijem," je dodala. "Omejevanje kvalitetnega javnega medijskega servisa je za DeSUS popolnoma nedopustno. Prav tako je skrajno problematično uvajanje novega načina presoje medijske koncentracije, ki na široko odpira vrata bodočim, morebitnim slamnatim lastnikom iz tujine. Takemu predlogu nasprotuje tudi agencija za varstvo konkurence," je dejala. Napovedala je, da se bo DeSUS uprl nekakovostni reformi medijske zakonodaje. Pri tem se je Pivčeva zavzela za transparentno, strokovno in kakovostno reformo, ki bo tako upokojencem kot vsem ostalim v Sloveniji razvijala in ohranjala kvaliteten javni medijski servis in kakovostno novinarstvo. Po njenih besedah v DeSUS pričakujejo, da bodo spremembe zakonodaje bolj premišljene in domišljene, ter bodo zagotovile finančno neodvisnost, predvsem javnega servisa RTVS in Slovenske tiskovne agencije (STA).

V Zakonu o medijih so med drugim dopolnili definicijo javnega interesa, medtem ko se v predlogu novele zakona o STA med drugim spreminja način imenovanja nadzornikov, ki se z državnega zbora prenaša na vlado, in razreševanje direktorja STA.

"Vlada mora takoj pomagati medijem, še posebej lokalnim in regionalnim, ki se jim je letos zadržalo financiranje. V nasprotnem primeru bomo priča propadu več medijev in centralizaciji medijske krajine," je poudarila. Po njenih besedah mora proračunska postavka za sofinanciranje medijev ostati nespremenjena, medijem pa se mora zagotoviti že obljubljena in s pogodbo opredeljena sredstva, in to takoj.

icon-expand V stranki DeSUS menijo, da so predlagane spremembe škodljive, nekakovostni reformi medijske zakonodaje pa se bodo uprli. FOTO: Miro Majcen

Dodala je, da pa trenutnega stanja v slovenski medijski krajini vendarle ne smemo in ne moremo idealizirati. "Stari načini dela, preobsežno zaposlovanje in vse bolj notranja programsko politična delitev v medijih med 'naše in vaše' ali 'leve in desne' je pripeljala medije v položaj, ko se javnost vedno bolj izogiba sredinskemu, nevtralnemu mnenju in želi slišati odmeve na levi ali desni strani," je ocenila. Ta nevarnost je po mnenju Pivčeve toliko večja za javni medijski servis. Dejala je, da bi se morali novinarji in uredniki upreti zoper ulično hujskaštvo, spodbujanje sovražnega govora in neupravičene diskretizacije. "Tako bi dodatno okrepili zaupanje naših državljanov v neodvisnost medijev," je dodala. Ocenila je tudi, da predlagane spremembe ožijo prostor za produkcijo regionalnih programov RTVS, v Kopru in Mariboru. SDS-ovo pljuvanje v lastno skledo ali 'včeraj tako, danes tako' Medtem je na družbenem omrežju Twitter znova zaokrožil februarski zapis (dandanes) zunanjega ministra Anžeta Logarja, ki jo je poobjavila SDS. Ta se sicer navezuje na 'neke druge' čase, ko se je takratna vlada Marjana Šarca zavzemala za spremembo medijske zakonodaje. "Ker vam pisanje privatnega medija Nova 24TV, za katerega ni šel niti en evro davkoplačevalskega denarja, ni všeč, bi vi spreminjali zakonodajo. Izvoljenci v DZ želite narekovati privatnikom s kapitalom, kaj naj z njim počnejo in kako bi zasebni mediji morali poročati," je zapisal Logar.

