DeSUS septembra tudi o odnosu med stranko in poslanci ter volitvah 2022

Na današnji seji izvršnega odbora je generalna sekretarka Lidija Štruc predstavila poročilo o stanju v stranki, obravnavali pa so tudi nekaj kadrovskih predlogov, predvsem o imenovanju nove generalne sekretarke. Jasnič za to mesto predlaga Marijo Pukl, o čemer bo dokončno odločil svet stranke 12. avgusta, je v izjavi novinarjem po seji izvršnega odbora povedal Jasnič.

Pojasnil je, da se bodo na septembrski klavzuri posvetili tudi projektu Volitve 2022, ki ga bodo zatem predstavili terenu, občinskim in pokrajinskim organizacijam. Kdaj bodo volitve, pa ni odvisno od njih. Na DeSUS sicer v zadnjih dneh letijo očitki opozicijskih strank, ker so prejšnji petek z dvema poslanskima glasovoma pomagali izvoliti novega ministra za digitalno preobrazbo Marka Borisa Andrijaniča. Večji del opozicije jim očita, da so se s tem pokazali kot del koalicije.

A o tem danes na izvršnem odboru po Jasničevih trditvah ni bilo niti enega vprašanja, ta "stvar je mimo". "DeSUS je omogočil digitalizacijo te družbe in to, da prispe denar iz Bruslja. Kadrovska politika pa je stvar vladajoče stranke. Upajmo, da se bo to kdaj spremenilo," je pojasnil Jasnič.