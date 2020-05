Bo Pivčeva uspela prepričati lokalne odbore, da je vredno vztrajati v Janševi vladi?

Prespano noč po vsaj navideznem poenotenju vodstva upokojenske stranke, koalicija in opozicija - ob robu izbiranja novega ustavnega sodnika pri predsedniku Pahoru - situacijo ocenjujeta vsak po svoje.

"Ni bilo tako ostro, kot se je na začetku kazalo. Jaz ne vidim nobenih velikih razpok znotraj koalicije," pravi vodja poslancev SDS, Danijel Krivec. Vodja poslancev opozicijske LMŠ Brane Golubovič pa:"Janez Janša kot kuhar je začel v mrzli vodi kuhati vse tri koalicijske partnerje. In danes je voda že zavrela in so skuhani."

Pri čemer se interne kritike na račun sodelovanja najbolj leve stranke v aktualni desni koaliciji nadaljujejo."Ta vlada, ki jo vodi SDS, in samo SDS, daje prednost idološkim vprašanjem. Da poskuša pravzaprav rekonstuirati državo navznoter in navzven. In to seveda ne more mimo resnega premisleka o tem, kako naprej," pravi nekdanji evropski poslanec Ivo Vajgl. Nekdanji vplivni član stranke spodbuja pomisleke iz kroga ljudi okoli aktualnega zdravstvenega ministra in več nezadovoljnih lokalnih odborov.

"Za Desus je bilo sodelovanje v desni vladi vedno težavno. Vedno so se na teresnu začeli poojavljati pomisleki. In ob odpiranju recimo idoloških tem, se pojavlja nezadovoljstvo," pove Tomaž Gantar.