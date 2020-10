Kako bo DeSUS ob omejitvi zbiranja in prehajanja regij izvedel kongres?

Nove razmere in vladni ukrepi omejujejo tudi načrte najmanjše koalicijske partnerice - stranke DeSUS. Zaradi omejitev druženja in prepovedi prehajanja regij ne vedo, ali bodo konec novembra lahko izvedli kongres. Kako naj se predstavijo poslanski skupini, se sprašujejo tudi vsi trije kandidati za predsednika stranke, Karl Erjavec, Srečko Felix Krope in Dominik Šteiner. Nihče namreč ni iz Ljubljane.

