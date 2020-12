DeSUS med volilnim kongresom prejel 25 ponarejenih glasovnic

Že včeraj smo neuradno poročali, da so med štetjem odkrili tudi ponarejene glasovnice, danes pa so v stranki DeSUS to tudi potrdili. Drugega decembra so prejeli 25 dodatnih kuvert, podobnih uradnim kongresnim, ki so bile poslane 231 delegatom. "Ker so bile vse uradne kongresne kuverte in njihova vsebina poslane delegatom kongresa natančno preštete s strani 7-članske Delovne skupine za pripravo kongresa in je bilo natanko 231 enakih kuvert poslanih 231 delegatom, je vizualno odstopanje ob prejemu teh dodatnih 25 kuvert takoj vzbudilo sum na ponarejeno kongresno gradivo, zato so se avtomatično izločile," so zapisali v sporočilu za javnost.

Na sobotnem izrednem kongresu se je Karl Erjavec znova zavihtel na čelo stranke upokojencev. Prejel je 146 glasov, njegov protikandidat Srečko Felix Krope pa 71. V stranki so delegatom sicer poslali 231 glasovnic, vrnjenih je bilo 221. Med njimi je bilo veljavnih 217 glasovnic, štiri so bile neveljavne - zaradi epidemije koronavirusa je kongres namreč potekal dopisno.

Ponarejeni glasovi so prispeli v drugačnih kuvertah, imeli so drugačne nalepke in font pisave, nekateri navedeni pošiljatelji sploh niso bili delegati, nekateri isti navedeni pošiljatelji so poslali več kuvert z različno navedenih naslovov, pošiljke so bile oddane na dveh poštah, nekatere pošiljke niso bile oddane priporočeno, stranka navaja razlike z uradnimi kuvertami.

O ponarejenih glasovnicah so bili že pred odpiranjem uradnih kongresnih kuvert obveščeni vsi pristojni člani organov, dodajajo. Ponarejene kuverte je nato Delovna skupina za pripravo kongresa s predsednico Volilne komisije in tremi kandidati, ki so bili navedeni med pošiljatelji, odprla po zaključku kongresa.

Ugotovili so, da vse ponarejene kuverte vsebujejo ponarejeno kongresno volilno gradivo - barvne fotokopije glasovnic, drugačen barvni odtenek ožigosanih in podpisanih glasovnic. Prav tako so prisotni kandidati potrdili, da na njih niso njihovi podpisi.

V Desusu dodajajo, da bo ugotovitve obravnavalo tudi vodstvo stranke ter podalo ustrezno prijavo organom pregona. "Gre namreč za ponareditev uradnih dokumentov stranke, tako žiga in podpisa generalne sekretarke stranke kot tudi kandidatov."

Obenem poudarjajo, da so bile volitve izvedene pravilno in v skladu z določbami Statuta stranke, ter da so bili vsi kandidati, ki so bili izvoljeni, so bili izvoljeni na podlagi uradnih kongresnih glasovnic.

Komu so bili namenjeni glasovi ponarejenih glasovnic, v sporočilu za javnost niso razkrili, smo pa včeraj neuradno poročali, da naj bi jih bila večina namenjena Kropetu.

Poleg Erjavca za predsednika stranke, so na kongresu za podpredsednike izvolili Ireno Majcen, Antona Balažka in Brigito Čokl. Erjavec je v izjavi za javnost kasneje napovedal temeljit pogovor o prihodnosti stranke ter njeni vlogi v Janševi koaliciji.