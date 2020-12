Erjavec zavrnil Janšo, pred poslanci njegove stranke končna odločitev

DeSUS bo imel v četrtek na mizi dva ključna sklepa, o katerih bodo glasovali. Prvega, da zapuščajo Janševo koalicijo in drugega, da Karla Erjavca podpirajo za mandarja možne koalicije KUL. Plus, pobudo za izključitev poslanca Roberta Polnarja, o čemer bo sicer odločal strankin občinski odbor Šentjur, od koder prihaja. Če bo padla odločitev o izstopu iz koalicije, bodo organi stranke k odstopu pozvali tudi oba Desusova ministra - Tomaža Gantarja in ministra za kmetijstvo Jožeta Podgorška.

Krog blizu Erjavca pričakuje, da naj bi vse sklepe jutri potrdili s približno dvotretjinsko večino. Za tem pa je na potezi peterica strankinih poslancev in dilema; ali bodo spoštovali voljo svoje stranke, ki jim je vrsto let omogočala politične funkcije ali pa se bodo sklicevali na ustavno zagotovljeno samostojno odločanje oziroma nevezanost na kakršnakoli navodila. S čimer bi se poslanska skupina DeSUS najverjetneje razletela.

Na drugi strani, pa obrambo za verjetno glasovanje o konstruktivni nezaupnici premieru Janezu Janši pripravljajo tudi v aktualni koaliciji, kjer preigravajo možnost, da glasovnic sploh ne bi prevzeli. S čimer bi imeli vsaj določen nadzor nad tem, kdo bi podprl nezaupnico.

Medtem pa Desusov minister za kmetijstvo Jože Podgoršek še ni povsem odločen, katero pozicijo bo zavzel. "Sam sem postal minister zaradi stranke DeSUS. V kolikor bomo dosegli enoten pristop organov stranke, vodstva stranke in poslancev, potem bom seveda spoštoval odločitev stranke. V kolikor bo gospod Erjavec pripeljal zadostno število glasov za mandatarja in v kolikor bo to tudi odločitev stanke, ga bomo pri tem podprli."

Čeprav še nimajo zagotovljenih 46 glasov, pa stranke KUL že kažejo interes za vodenje nekaterih ministrstev. Tako v LMŠ Marjana Šarca vidijo kot možnega obrambnega ministra. V SD Tanjo Fajon kot zunanjo ministrico in Milana M. Cvikla kot možnega finančnega ministra. V SAB Alenko Bratušek kot infrastrukturno ministrico. Levico pa zanimata resorja za okolje in kulturo.Igor Zorčič(SMC) bi, če bi želel, obdržal položaj predsednika državenga zbora. Seveda pa bo točen razrez možen šele, ko bo jasno, koliko poslancev Deusa in SMC-ja je sploh pripravljeno sodelovati.

Tukaj pa se stvari še dodatno zakomplicirajo. Stranka Marjana Šarca po informacijah Sveta na Kanalu Azahteva, da v morebitni novi vladi na nobeni funkciji ni Zdravka Počivalška. Če Karl Erjavec prepriča organe stranke, da se odločijo za izstop iz koalicije, in če bodo Erjavcu pri tem res sledili štirje njegovi poslanci, še vedno ni jasno, kaj bo s SMC, verjetno pa bi bilo za prestop stranke v KUL potrebno strmoglavljenje Počivalška z vrha stranke.

Medtem pa je predsednik vlade Janez Janša zapisal, da se pred vsako sejo vlade sestanejo predsedniki koalicijskih strank, kjer usklajujejo odprte zadeve. "Karl Erjavec je udeležbo odpovedal (niti ni poslal podpredsednika) in tako žal onemogočil obravnavo PKP7, kjer je več odprtih zadev." Erjavčevo odločitev je označil za neodgovorno.