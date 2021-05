DeSUS o pripravah na kongres in izključitvi poslancev iz stranke

Zasedanja izvršnega odbora in sveta stranke se bodo udeležili tudi strankini poslanci. Vodja poslanske skupine Franc Jurša je v četrtek pojasnil, da naj bi na stranko prišlo nekaj predlogov pokrajinskih odborov za izključitev poslancev DeSUS iz stranke. A je napovedal zahtevo, da se ugotovi, ali so organi pokrajinskih odborov to uradno sprejeli ali ne.

O morebitnem predlogu za izključitev poslancev odločajo njihovi matični občinski odbori. Če slednji takega sklepa ne bi podprli v roku 30 dni, pa poslance lahko izključi izvršni odbor, je v četrtek pojasnil poslanec DeSUS Ivan Hršak.

Tako Jurša kot Hršak ocenjujeta, da bi bila izključitev poslancev iz stranke unikum v evropski parlamentarni demokraciji. Upata, da bo prevladal razum in se to ne bo zgodilo. In tudi če se bo, bodo delovali v poslanski skupini DeSUS do konca mandata, sta napovedala. V poslanski skupini DeSUS so sicer štirje poslanci, a Robert Polnar ni več član stranke.