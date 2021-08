DeSUS na klavzuri tudi o stališčih stranke do odmevnih zakonov in kadrovski politiki

Jasnič je povedal, da bodo na klavzuri obravnavali tudi kadrovsko politiko v DeSUS, ne le do poslanske skupine, ampak do vseh kadrovskih vprašanj.

Predsednik DeSUS je danes tudi povedal, da je poslanski skupini kmalu po prevzemu vodenja DeSUS predlagal dogovor o sodelovanju v petih točkah. "Odgovora in podpisov nisem prejel. Ta dokument bo šel tudi na klavzuro," je pojasnil. Med drugim naj bi predlagal, da se o zakonskih predlogih najprej izreče stranka. Poslanska skupina sicer iz opozicije večkrat podpre predloge aktualne vlade Janeza Janše in se zato znajde na udaru ter v napetih odnosih z vodstvom stranke.

Jasnič je povedal, da bodo na klavzuri obravnavali tudi kadrovsko politiko v DeSUS, ne le do poslanske skupine, ampak do vseh kadrovskih vprašanj. Opozoril je, da ima DeSUS v svojem imenu zasedbo v 21 nadzornih svetih državnih podjetij, od tega pa je le 10 članov DeSUS. "Nekatere stvari je treba postaviti na svoje mesto. Treba je reči bobu bob in si pogledati v oči, če želimo s transparentnostjo na volitve in doseči rezultat, ki nas bo pripeljal v parlament," je bil odločen. Izpostavil je kadrovsko politiko, ne le na državnem nivoju, ampak tudi v občinah in pokrajinah.

Po Jasničevih trditvah sta izvršni odbor in svet stranke danes potrdila njegovo stališče do obeh predlogov zakonov, o njih pa bodo razpravljali tudi na klavzuri. Kakšno je stališče štirih članov poslanske skupine DeSUS, za zdaj ni znano.

Predsednik DeSUS-a Ljubo Jasnič je v izjavi novinarjem med sejo sveta stranke izpostavil zakon o demografskem skladu, do katerega ima stranka odklonilno stališče, ter novelo zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Tudi o tej je Jasnič svoje osebno odklonilno stališče že poslal ministru za zdravje Janezu Poklukarju .

Na septembrski klavzuri bodo razpravljali tudi o volitvah 2022. Gre za izhodišča za volitve, vprašanje, kako in s kakšnimi kadri pristopiti. Kot je povedal Jasnič, bo na klavzuri poskušal povedati politično stališče do "trenutka, do časa, do strank, naše poti, kako naprej". "Mislim, da bodo ta izhodišča – vsaj tako kot danes na seji izvršnega odbora in sveta stranke – padla na plodna tla," je dejal in napovedal vročo jesen.

Dan po klavzuri bo DeSUS obeležil 30. obletnico stranke. Na njej želijo vsem tistim, ki so DeSUS že odpisali, po Jasničevih besedah pokazati, da ta stranka ni odpisana, ampak na terenu dokaj močna.