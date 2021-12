Novi pretres v vrstah DeSUS: odstopil predsednik sveta stranke

"Poslanci poslanske skupine DeSUS se distanciramo od dejanj vodstva stranke na današnji seji sveta stranke DeSUS," so zapisali Franc Jurša, Ivan Hršak in Branko Simonovič , ki so se podpisali kot poslanci PS DeSUS, ki smo člani stranke .

Na mizi so bili volilni program in pogovori z drugimi strankami

Svet DeSUS se je v Gorjuši pri Domžalah sicer srečal zato, da bi obravnaval osnutek volilnega programa za nastop na pomladanskih državnozborskih volitvah.

Urh je za STA dejal, da je besedilo dobro, poudarja pa tisto, zaradi česar je bila stranka pred 30 leti tudi ustanovljena, to pa je zavzemanje za upokojence. "Moramo se boriti za tisto, za kar je bila stranka ustanovljena, to pa so upokojenci, starejši in socialno šibki," je poudaril. "Moramo se držati vrednot, zaradi katerih smo bili ustanovljeni," je dodal. Večina drugih strank na te skupine po njegovem mnenju rada pozablja in se jih spomni le pred volitvami.

Predsednik stranke Ljubo Jasnič je že pretekli teden zatrdil, da bo volilni program kratek in razumljiv. Poleg tega je napovedal tudi, da bo člane sveta danes obvestil o dosedanjih pogovorih z drugimi strankami. Po njegovih pričakovanjih bo od sveta dobil pooblastilo za pogovore o morebitnem sodelovanju. Kot je dejal, se pogovarja z vsakim, ki izkaže interes za to, tega pa ni malo.