Zaradi izjav poslanca Polnarja zavrelo v stranki DeSUS

Pikre primerjave sestanka z novim vodstvom DeSUS-a z nadrealističnim filmom poslanca Roberta Polnarja in grožnje, da bodo štirje od petih poslancev prestopili in še naprej podpirali Janeza Janšo , če se DeSUS odloči za alternativno koalicijo, so med članstvom neuradno povzročile pravi revolt.

Nekateri zahtevajo celo izključitev Polnarja iz DeSUS-a, češ da nekdo, ki je izvoljen na listi neke stranke, ne more tako nastopati do njenih ljudi in negirati možnih političnih odločitev.

"Če se bo dalo sodelovati, se bo dalo. Če se pa ne bo dalo, se pač ne bo dalo. In s tega stališča se lahko zgodi vse. Stara vlada, nova vlada, predčasne volitve. DeSUS v stari vladi, DeSUS v novi vladi ali pa DeSUS nikjer," je povedal Jurij Lep, edini od peterice strankinih poslancev, ki je javno povedal, da ne misli brezpogojno podpirati Janševe vlade."Mi smo v tej vladi, ker smo. Ampak če bo prišlo do spremembe, vsekakor zagovarjam vrednote, za katere sem prepričan, da so prave za Slovenijo. In če bo treba skočiti v drugo vlado, bom skočil tudi tja."

Medtem sta se o možnih skupnih političnih odločitvah danes pozno popoldne pogovarjala tudi vodja poslancev DeSUS-a Franc Jurša in šefica poslancev SMC Janja Sluga."Delamo na povezovanju, tako kot smo že večkrat povedali. Ko bo čas za to, bomo javnost tudi obvestili, do kod smo na tem področju prišli," zagotavlja Zdravko Počivalšek.