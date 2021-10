Detektivi bodo brezplačno svetovali strankam

Za pogovor in krajše nasvete bosta v prostorih zbornice v Ljubljani med 9. in 13. uro na voljo tudi predsednik detektivske zbornice Miha Dvojmoč in podpredsednik Žiga Primc .

V Detektivski zbornici Slovenije je registriranih 95 detektivov. V letošnji akciji jih bo sodelovalo sedem, ki so uspeli prilagoditi svoje obveznosti in bodo strankam ponudili pomoč pri njihovih vprašanjih.

Zbornica je bila ustanovljena 21. oktobra pred 27 leti, ko so na ustanovni skupščini sprejeli statut, znak in izvolili prvo vodstvo.

Kaj detektiv običajno dela?

Delo detektiva zahteva različna znanja in spretnosti ter posebne osebnostne lastnosti. Cilj njegovega preiskovanja je zagotoviti za naročnika informacije, ki bodo omogočile spoznati okoliščine in zbrati dokaze v raznih oblikah, zato da bo v postopku za uveljavljanje pravic pred državnimi organi ali sodišči čim bolj uspešen. "Pri tem gre le za informacije, ki jih naročnik določi z naročilom, vsebovanim v pogodbi, in informacije, do katerih je upravičen glede na svoj položaj. Torej je bistveno delo zasebnega detektiva zbiranje in posredovanje različnih informacij in preiskovanje preteklih dogodkov," opisujejo detektivski poklic na Zavodu RS za zaposlovanje (ZRSZ) na svoji spletni strani.

Vsebina detektivskega preiskovanja je sestavljena iz aktivnosti in opravil, katerih cilj je pridobivanje informacij o: osebah, ki so pogrešane ali skrite,

dolžnikih,

piscih ali pošiljateljih anonimnih pisem in o povzročiteljih materialnih škod,

predmetih, ki so ukradeni ali izgubljeni,

dokaznem gradivu, potrebnem za zavarovanje ali dokazovanje pravic in upravičenj stranke pred pravosodnimi in drugimi organi oziroma organizacijami, ki v postopkih odločajo o teh pravicah,

zvestobi delavcev pri izpolnjevanju konkurenčne klavzule in o podatkih o uspešnosti in poslovnosti pravnih oseb.

Naloga detektiva je torej pomagati naročniku dokopati se do podatkov, s katerimi lahko ta zavaruje svoje interese, poišče osebo, za katero ima upravičen interes, obvaruje svoje premoženje, doseže vrnitev svojega premoženja, zaščiti svoj poslovni in tržni položaj ter si zagotovi čim boljši položaj v postopkih, v katerih sodeluje kot stranka in to na način, ki je zakonit, strokoven, predvsem pa učinkovit v takšni meri, da tega naročnik sam ne bi mogel opraviti. Pri tem gre za spremljanje medijev, izpraševanje prič, sosedov, sošolcev, sodelavcev, taksistov, voznikov, prodajalcev, iskanje dokumentov v arhivih in drugih zbirkah podatkov, pojasnjujejo na ZRSZ.