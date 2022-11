Ste na delovnem mestu že kdaj pregloboko pogledali v kozarec? Ali morda celo delali pod vplivom prepovedanih drog? Tudi to lahko preverjajo inšpektorji, vendar pa zaposlenim ne morejo naložiti preizkusa alkoholiziranosti. Lahko pa to storijo detektivi. Ti imajo, še posebej v času veselega decembra, ko se nazdravlja pogosteje kot običajno, polne roke dela. In če vas v službi pri tem ujamejo, vas lahko doleti tudi odpoved delovnega razmerja.