Devet hodov, kralja na krožnikih pa šparglji in češnje

Devet gostincev, devet hodov, vsak s svojo vinsko spremljavo. Na vseh krožnikih pa dva neobičajna in težko združljiva protagonista. Šparglji in češnje. V briški vili Vipolže so združili moči s Krasom, Vipavsko dolino in tudi bližnjo Italijo, v sklopu kulinaričnega sodelovanja različnih regij. Gurmani bodo tako lahko še skoraj mesec dni v vseh treh regijah okušali to neobičajno kombinacijo.