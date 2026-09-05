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Devet let kljubuje raku, ki bolnikom pogosto vzame življenje v par mesecih

Ljubljana, 05. 09. 2026 10.54 pred 32 minutami 3 min branja 2

Avtor:
Sandra Boršič
Dragan Vujović

Tri operacije in trikrat huda, kruta diagnoza. Glioblastom. To je ena najbolj pogostih in agresivnih oblik možganskega raka, ki je 54-letnega Divačana Dragana Vujovića prizadela kar trikrat. Glioblastom je bolezen z zelo slabo, zelo usodno prognozo. Zdravniki bolnikom v povprečju napovedujejo od 12 do 18 mesecev življenja, brez zdravljenja pa je čas preživetja še krajši.

V Sloveniji imamo nekaj sicer zelo redkih primerov bolnikov, ki s to diagnozo živijo dlje od predvidenih napovedi. Med njimi je tudi Dragan, ki ima sicer zdaj težave z govorom, vidom in spominom, a s svojo močno voljo, pomočjo in podporo zdravnikov, družine, žene se ne predaja. Njegov cilj je preprost – živeti iz dneva v dan.

Draganu in njegovi ženi Ireni se je 1. avgusta pred devetimi leti življenje za vedno spremenilo. "Nekaj so popravljali v stanovanju, on je kar naenkrat padel, to je bil v bistvu epi napad, za katerega nismo vedeli, da je epi napad. Zlomil si je zgornjo nadlahtnico na desni roki," pravi njegova žena Irena.

Imel je devet operacij roke, a sledili so novi zapleti. Njegovo zdravstveno stanje se je iz dneva v dan slabšalo. "Hudi glavoboli, bolečina v vratu, govor, kar naenkrat ni našel besed, stavki so bili čudni, imel je panične napade, kot je tresenje," dodaja.

In diagnoza: glioblastom. Hud, zelo agresiven, tudi usoden možganski tumor. "Statistično gledano dajo maksimalno eno leto. Ko vidiš to, kar je, kaj pomeni glioblastom, da je ena zelo kruta agresivna bolezen, je pač šok," pravi Irena.

Sledila je najprej operacija, obsevanje, kemoterapije. Prvo operacijo je tako dobro prenesel, da je po posegu šel plezat. "Vse normalno, vozil avto, hodil, vse, kar je možno," pravi Dragan.

Dve leti po prvi operaciji pa znova diagnoza glioblastom. A se je hitro postavil na noge. "Po drugi operaciji ni dovolil, da pridemo ponj, ampak da on pride sam z vlakom," pravi Irena.

In tri leta kasneje je družino spet prizadela enaka diagnoza. Hud tumor v možganih se je tokrat pojavil še bolj agresivno, napadi so bili močnejši – kriki, krči, padec v nezavest.

"Konstantno si v strahu," dodaja Irena.

Tumor na možganih
Tumor na možganih
FOTO: Shutterstock

Tumor je tako nevaren, ker se širi med zdravimi možganskimi celicami in nima jasne meje, zato ga je skoraj nemogoče v celoti odstraniti, razlaga nevrokirurg, ki je Dragana tudi operiral. Zdravila ni, možnost je le operacija, kemoterapije in obsevanje.

"Preživetje takih bolnikov s tem tumorjem je približno eno do dve leti od diagnoze. Recimo v primeru nezdravljenja tumorja je lahko preživetje tudi samo mesec ali dva," pojasnjuje nevrokirurg Tilen Žele. Saj so lastnosti tumorja lahko drugačne in so nekateri bolj odzivni na kemoterapijo. Nekaj takih, sicer redkih primerov imamo tudi pri nas, pojasnjuje.

Dragan zdaj ne more več brati, pisati, ima slabši spomin, težko se sporazumeva, zelo slabo vidi. "Besede in take stvari, pa je vse odvisno od dneva, en dan sem boljše, en dan slabše ...," pravi Dragan.

Zadnji pregled je imel pred dnevi, trenutno je njegova bolezen v mirovanju. In želijo si, da bi tako ostalo. Bori se s pomočjo družine, žene in zdravnikov, voljo mu vsak dan vlijeta tudi prvi vnuček in psiček. In ko smo že zaključili snemanje, nas je Dragan prosil, da vsem, ki se srečajo s to hudo diagnozo, želi povedati: "Življenje je tako narejeno, da se vedno nekaj novega dogaja, in greš naprej. Boriti se morajo proti tej bolezni."

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KOMENTARJI2

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Lev.si
05. 09. 2026 11.27
V Nemčiji uporabljajo metodo za zdravljenje mogaskega raka in je tudi uspešno. Žal se ne uporablja redno, ker ni kliničnih testov, ker ni interesa. Po domače z metadonom ni zaslužka.
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0 0
PEACEMAKER
05. 09. 2026 11.01
Zato je treba thc oljcka iz preventive
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