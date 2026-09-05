Devet let kljubuje raku, ki bolnikom pogosto vzame življenje v par mesecih

V Sloveniji imamo nekaj sicer zelo redkih primerov bolnikov, ki s to diagnozo živijo dlje od predvidenih napovedi. Med njimi je tudi Dragan, ki ima sicer zdaj težave z govorom, vidom in spominom, a s svojo močno voljo, pomočjo in podporo zdravnikov, družine, žene se ne predaja. Njegov cilj je preprost – živeti iz dneva v dan.

Draganu in njegovi ženi Ireni se je 1. avgusta pred devetimi leti življenje za vedno spremenilo. "Nekaj so popravljali v stanovanju, on je kar naenkrat padel, to je bil v bistvu epi napad, za katerega nismo vedeli, da je epi napad. Zlomil si je zgornjo nadlahtnico na desni roki," pravi njegova žena Irena.

Imel je devet operacij roke, a sledili so novi zapleti. Njegovo zdravstveno stanje se je iz dneva v dan slabšalo. "Hudi glavoboli, bolečina v vratu, govor, kar naenkrat ni našel besed, stavki so bili čudni, imel je panične napade, kot je tresenje," dodaja.

In diagnoza: glioblastom. Hud, zelo agresiven, tudi usoden možganski tumor. "Statistično gledano dajo maksimalno eno leto. Ko vidiš to, kar je, kaj pomeni glioblastom, da je ena zelo kruta agresivna bolezen, je pač šok," pravi Irena.

Sledila je najprej operacija, obsevanje, kemoterapije. Prvo operacijo je tako dobro prenesel, da je po posegu šel plezat. "Vse normalno, vozil avto, hodil, vse, kar je možno," pravi Dragan.

Dve leti po prvi operaciji pa znova diagnoza glioblastom. A se je hitro postavil na noge. "Po drugi operaciji ni dovolil, da pridemo ponj, ampak da on pride sam z vlakom," pravi Irena.

In tri leta kasneje je družino spet prizadela enaka diagnoza. Hud tumor v možganih se je tokrat pojavil še bolj agresivno, napadi so bili močnejši – kriki, krči, padec v nezavest.

"Konstantno si v strahu," dodaja Irena.