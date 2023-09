Devet slovenskih restavracij z Michelinovimi zvezdicami, najboljša Ana Roš

Katere restavracije so se prebile v slavni Michelinov kulinarični vodnik za Slovenijo? No morda nič kaj presenetljivo je tudi tokrat slavila Ana Roš s Hišo Franko, ki je prejela tri zvezdice. Restavracija Milka z Davidom Žefranom je prejela dve, kar sedmim restavracijam pa so podelili po eno zvezdico.

Četrti izbor restavracij, ki so se prebile v slavni Michelinov kulinarični vodnik za Slovenijo, ni prinesel presenečenja. No, vsaj na samem vrhu ne. Restavracija Hiša Franko Ane Roš je namreč prejela kar tri zvezdice, z dvema zvezdicama pa ji sledi restavracija Milka z Davidom Žefranom. icon-expand Ana Roš FOTO: Luka Černe Po eno Michelinovo zvezdico pa so prejele restavracije Strelec v Ljubljani šefa Igorja Jagodica, Grič iz Šentjošta nad Horjulom šefa Luka Koširja, Hiša Linhart iz Radovljice šefa Uroša Štefelina, Gostilna pri Lojzetu iz Vipave Tomaža Kavčiča, Dam iz Nove Gorice šefa Uroša Fakuča, COB iz Portoroža šefa Filipa Matjaža in Hiša Denk iz Gornje Kungote šefa Gregorja Vračka. Prve Michelinove zvezdice in druge znake Michelinovega vodnika je Slovenija dobila leta 2020. "Od prihoda v državo se naša ekipa inšpektorjev nenehno navdušuje nad gastronomsko rastjo Slovenije. V majhni, a vznemirljivi državi kuharji in njihove ekipe izkazujejo močno predanost nenehnemu premikanju kulinaričnih meja. Pogumno si predstavljajo inovativne in trajnostne koncepte, ponosno razkazujejo lokalne sestavine in genialno združujejo svojo prehransko dediščino z idejami iz tujine," je Michelin v sporočilu za javnost povzel besede mednarodnega direktorja Michelinovih vodnikov Gwendala Poullenneca. V lanskem ocenjevanju so po eno zvezdico obdržale Gostilna pri Lojzetu, Dam, Hiša Denk ter Grič. Zvezdico je lani ohranil tudi Atelje z Jorgom Zupanom, a je restavracija v začetku letošnjega leta zaprla vrata. Na novo so jo lani prejele restavracije Cob iz Portoroža, Milka v Kranjski Gori ter ljubljanska Restavracija Strelec z Igorjem Jagodicem. Uroš Štefelin jo je prejel z novo restavracijo Hiša Linhart iz Radovljice.