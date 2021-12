Z dobrodelnim poganjanjem pedal napajali novoletne lučke

V Novi Gorici je potekal deveti dobrodelni Goricatlon. Dobrodelnemu teku v kilometrskih krogih po mestu vrtnic so letos dodali še dobrodelno kolesarjenje na Bevkovem trgu, kjer so pedala vrteli na sobnih kolesih, ki so jih lani priredili dijaki novogoriške strojne in elektro šole, tako da lahko z njimi napajajo novoletne lučke. Zbrani denar bodo letos namenili novogoriškemu varstveno delovnemu centru.