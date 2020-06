Deveti protivladni protesti: Trg republike tokrat neograjen, Gale v Mariboru

Po Sloveniji potekajo že deveti petkovi protivladni protesti. V Ljubljani so se protestniki zopet zbrali ob 19. uri na Prešernovem trgu in se že tradicionalno odpravili na pot po središču mesta. Trg republike tokrat ni ograjen, policijska varnost pa je okrepljena. Prihodnji teden naj bi deset tednov protestov obeležili z nekoliko večjim shodom, prav tako 18. julija, ko bo minilo 32 let od začetka sodnega procesa proti četverici, znani kot JBTZ. V Mariboru se je tokrat zbralo več ljudi, protesta pa se je udeležil tudi žvižgač Ivan Gale.

Po več slovenskih mestih potekajo že deveti protivladni protesti. Ta teden petkov protest sicer ni prvi v prestolnici,saj so se v sredo mnogi zbrali tudi na alternativni proslavi ob dnevu državnosti, ki je potekala na pobudo Aktiva delavk in delavcev v kulturi.

Bolj množični shod se naj bi zgodil prihodnji petek, ko bo minilo deset tednov od začetka protestov, pa morda tudi 18. julija, ko bo 32 let od začetka sodnega procesa proti četverici. Spomnimo na afero JBTZ, ki se je začela natanko 31. maja 1988, ko sta slovenska služba državne varnosti in vojaška varnostna služba zaradi suma izdaje vojaške skrivnosti sinhronizirano aretirali Janeza Janšo, tedanjega komentatorja Mladine (zdajšnjega predsednika vlade, proti kateri potekajo protesti), in Ivana Borštnerja, tedanjega zastavnika JLA. Štiri dni kasneje je bil aretiran in pridržan tudi takratni notranjepolitični urednik Mladine David Tasič, medtem ko oblastem ni uspelo aretirati četrtega obtoženega, tedanjega odgovornega urednika Mladine, Francija Zavrla.

Protestniki so se tudi tokrat zbrali ob 19. uri na Prešernovem trgu v središču Ljubljane in se odpravili na pot po centru. Trg republike v nasprotju s prejšnjim tednom ni ograjen. Takrat so nekateri protestniki na trgu, kamor je bil dostop prepovedan, brali ustavo, policisti pa so jih od tam pospremili ali odnesli, če sami niso želeli oditi za ograjo. Ta teden so sklenili, da se na odprt trg pred parlamentom ne bodo odpravili, saj bi "lahko šlo za provokacijo".Udeležence so aktivisti zato pozvali, naj se ne odzivajo na morebitne vpadnike. Kljub temu, da so se dopusti že začeli, se je v prestolnici zbralo veliko ljudi. Na uradno število Policije bo sicer treba počakati do naslednjega dne. Tudi tokrat so se protestniki ustavili na Gregorčičevi ulici pred sedežem vlade RS in vzklikali: "Lopovi!", potem pa nadaljevali pot po "okupirani Ljubljani".

