Devetletni Liam v desetih minutah zrecitiral 1500 decimalk števila pi

Tudi letos je prireditev vodil igralec Nik Škrlec, nekdanji državni prvak v recitiranju števila pi, ki je današnje tekmovanje označil za presečišče vseh, ki jih zanima pomnjenje in tudi matematika. "Brez matematikov ne bi imeli števila pi, ki pa je odličen poligon za preverjanje našega spomina. Ker je iracionalna konstanta, ki teče v nedogled in nima nobenega logičnega zaporedja, jo potem izkoristimo za to, da preverjamo naše zmožnosti pomnjenja," je povedal za STA.

Kot je povedal Škrlec, tekmovalci uporabljajo zelo raznolike pristope pomnjenja, od čisto lastnih, intuitivnih, do tudi bolj tehničnih ali pa poznanih tehnik, kot je tudi palača spomina. Predsednik komisije državnega tekmovanja v recitiranju decimalk števila pi Urban Jezernik pa je dodal, da so decimalke danes nekateri tekmovalci hitro zdrdrali, da jim je bilo težko slediti, nekateri pa so se jih naučili kot pesmico ali zgodbo.

Prvi dan števila pi obeležili 14. marca leta 1988 v San Franciscu

Ta dan, na katerega se je leta 1897 rodil tudi znanstvenik Albert Einstein, leta 2018 pa umrl fizik Stephen Hawking, danes velja za mednarodni dan matematike. Dogodek je v Sloveniji leta 2007 prvič organiziral študent in zdajšnji profesor Simon Čopar, od takrat naprej pa se tradicionalno odvija vsako leto na isti dan.

Študent fakultete in letošnji organizator prireditve Urban Pečoler je današnji dogodek označil za izjemno pomembnega, saj predvsem mladim osnovnošolcem in srednješolcem omogoča, da se z matematiko srečajo na drugačen način kot v šolah z enačbami in funkcijami. "S tem, ko se jim matematika in število pi predstavita na bolj zabaven način, se jih tudi lažje navduši za to znanstveno vedo," je poudaril.

Da je matematika pomembna veda, število pi pa njena ključna konstanta, se strinja tudi profesor matematike na Osnovni šoli Alojzija Šuštarja Ambrož Demšar, ki na tekmovanje vsako leto pripelje svoje učence. "Vedno znova me navdušuje, kaj vse zmore človeški um. Dogodke, kot je današnji, pa je pomembno promovirati tudi v prihodnosti," je dejal.

Na fakulteti so svetovni dan matematike in dan števila pi obeležili tudi s tekmovanjem v peki pit. Za obiskovalce so pripravili tudi poljudnoznanstvena predavanja s področij matematike in astrofizike, izvajali pa so še zanimive fizikalne poskuse.