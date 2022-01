Devetletnik v šoli z olfa nožem grozil osemletnici

Zgodilo se je na hodniku šole, učitelji, ki so bili priča dogodku, pa so mu nemudoma odvzeli nož, obvestili pristojne službe in starše obeh otrok. Starši s šolo tudi intenzivno sodelujejo. Deček naj bi bil sicer nad vsem dogajanjem, ki je sledilo, precej presenečen, vsem pa naj bi pojasnil, da je takšno ravnanje zasledil v nadaljevankah, ki jih spremlja po televiziji.

Po tem, ko smo prejšnji teden poročali o dijaku Šolskega centra Celje, ki je s škarjami zaradi slabe ocene napadel profesorico matematike, je do podobnega dogodka prišlo tudi v Kopru. Komaj devetletni deček je osemletni deklici zagrozil, da ji bo odrezal glavo, pri njem pa so našli tudi olfa nož.

Ravnateljica osnovne šole v Kopru pravi, da je z leti fizičnega nasilja sicer manj, vendar pa je več uničevanja šolske lastnine, kot so mize, stoli in omarice. "Vprašanje je, če imajo tudi na Policiji posebno evidenco takšnih oblik nasilnih dejanj, bi pa bilo vsekakor dobro, če bi se to nekje spremljalo," je dejal predsednik Združenja ravnateljev Gregor Pečan.

Pojasnil je, da se dogaja, da učenci med seboj neprimerno komunicirajo in svoje nestrinjanje izražajo na neprimeren način. "In skoraj zagotovo je tukaj vpliv raznoraznih medijev. Ne gre le za televizijo, ampak tudi druge kanale," je dejal in dodal, da je dostopnost informacij danes bistveno večja, kot je bila včasih. "Vsakih pet let se ta zadeva drastično spremeni. Tu je glavna odgovornost na starših, da spremljajo in imajo kontrolo nad tem, kaj njihovi otroci gledajo in spremljajo na različnih medijih."

Po njegovem mnenju je strašljivo, da je veliko staršev nepoučenih in da mislijo, da se njim kaj takšnega ne more zgoditi. "Ampak starši se morajo zavedati, da ima tisti trenutek, ko so mu dali katero koli napravo, njihov otrok dostop do česar koli," je povedal in pojasnil, da je otrokova razvojna dolžnost, da preizkuša meje, ki mu jih postavlja ta svet, ne le starši. "Neprimerno in nezdravo je, če so edine meje, ki jih otrok lahko preizkuša, meje, ki mu jih postavljajo starši, pa morda še šola," pravi in dodaja, da je treba otroke preusmeriti v doseganje dosežkov.

Kot pojasnjuje, je otrokom seveda najbolj privlačno prav tisto, kar je prepovedano. "Zaupanje med staršem in otrokom je primerno, vendar je nadzor boljši in mora obstajati. Starši so tisti, ki so odgovorni, da njihov otrok ni izpostavljen neprimernim informacijam," je prepričan. V šolah se sicer soočajo tudi s tem, da starši pretirano ščitijo svoje otroke.

"Zelo dobro je, če starši sodelujejo s šolo. Ne verjamem, da obstaja kdo, ki bi otroku želel povzročati krivice. Vendarle smo vsi na isti strani. Vsi želimo te mlade ljudi čim bolje pripravljene pripeljati do odskočne deske za življenje," je še dejal. Meni, da je sodelovanje daleč najboljša platforma za to, da bodo pri tem tudi uspešni. "Staršem vedno svetujem, naj preverijo, kaj jim je otrok povedal, naj najprej malo prespijo in vprašajo, kaj se je zares dogajalo. Dobro je, da potem tudi zaupajo šoli in pedagoškim delavcem, ko jim podajo neke informacije," je še povedal Pečan.