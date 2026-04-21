Slovenija

Rezultati NPZ razkrili zaskrbljujoč trend

Ljubljana, 21. 04. 2026 06.35 pred 16 minutami 2 min branja 3

Avtor:
STA D.L. +1
Pisanje testov

Učenci 9. razreda so se seznanili z rezultati nacionalnega preverjanja znanja (NPZ). Ti ne vplivajo na ocene, lahko pa se upoštevajo ob omejitvi vpisa na izbrani šoli. Do 6. maja do 15. ure imajo učenci možnost morebitnih prenosov prijav za vpis na drugo srednjo šolo ali drug program.

NPZ za 9. razred je opravljalo 21.425 učencev.

Učenci in starši bodo lahko v šoli uveljavljali možnost ponovnega vrednotenja posameznih nalog, če bodo menili, da določene naloge niso bile ovrednotene v skladu z navodili za vrednotenje. Vpogledi v ovrednotene preizkuse znanja bodo na šolah potekali tri dni; prvi dan vpogleda je dan dostopa do ovrednotenih preizkusov.

Učencem in staršem je sicer omogočen dostop do elektronsko ovrednotenih preizkusov znanja ter izpisov dosežkov prek spletnega portala.

FOTO: Shutterstock

Na Državnem izpitnem centru (Ric) so pojasnili, da bodo uradni rezultati dosežkov devetošolcev znani maja. Je pa Televizija Slovenija poročala, da so devetošolci pri slovenščini v povprečju dosegli 56 odstotkov, kar je slabši rezultat kot lani, ko je bilo povprečje 62,6 odstotka. Pri matematiki so v povprečju dosegli 54,4 odstotka, kar je za poldrugo odstotno točko več kot lani (52,9 odstotka).

Predsednica združenja ravnateljev Mojca Mihelič je za Radio Slovenija komentirala, da je splošno poslabšanje znanja učencev opazno že dlje časa. Opozorila je, da je treba trend vsaj ustaviti. "Če bomo samo čakali spet na sistemske spremembe v smislu novega eksperimenta, potem bomo to vrzel samo poglobili," je dejala.

Po NPZ iz matematike za 9. razred so se na družbenih omrežjih pojavile nekatere strani preizkusa, kar je med starši, učenci in šolami sprožilo nemir in vprašanja o regularnosti postopka. Še posebej zato, ker dosežki devetošolcev lahko odločajo o vpisu v srednjo šolo. Na Ricu so zagotovili, da regularnost izvedbe ni bila ogrožena.

Letos zaključuje osnovno šolo 21.562 devetošolcev, kar je 424 učencev manj kot lani. Po podatkih ministrstva za vzgojo in izobraževanje se je na 26.008 razpisanih mest za vpis novincev v srednje šole za prihodnje šolsko leto do 2. aprila prijavilo skupaj 23.933 kandidatov. Mesta so na voljo še na vseh vrstah izobraževalnih programov, tudi gimnazijskih.

Učenci 6. razreda bodo za svoje rezultate izvedeli 4. maja, učenci 3. razreda pa 7. maja.

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Ne hodimnavolitve
21. 04. 2026 19.24
Bralne navade učencev in slovencev so katastrofalne. Me ne čudi, več je ponudbe, slabša je.
Nebodijetreba
21. 04. 2026 11.16
Odkar se je uvedel NPZ, je znanje učencev začelo padati. Priznali ali ne, s tem se je začel ustvarjati pritisk na učitelje, ti pa so usmerili svoje delo v vsebine, ki so pogosto zajete v NPZ-jih. Menim, da je to preverjanje brez vrednosti oz. škodljivo. Raje bi naj pustili avtonomijo učiteljem, da bi učence spodbujali k sprotnemu delu in učenju, s sprotnim "nagrajevanjem", saj le tak način privede do napredka. Sedaj pa učenci delajo zadnji čas pred ocenjevanjem, pri čemer naučeno odpihne prvi vetrič. Ponavadi čakajo na preverjanje in se potem učijo na podlagi le-tega. Vedno pogosteje pa igrajo na karto ponavljanja testov ... Tako iz OŠ prihaja vedno več nepismenih, primanjkljaja se ne da nadoknaditi. Starši, poskrbite, da bodo vaši otroci delali sproti, ne krivite učiteljev, saj jim zakonodaja veže roke. Le redki učenci priznajo, da niso delali, kot bi bilo treba. In ko starši vzroka za neuspeh ne iščejo pri otroku, ko si zatiskajo oči, koliko časa je njihov otrok presedel s telefonov v roki ali za računalnikom ob nepotrebnih vsebinah, gre samo navzdol. Da ne govorim še o škodljivosti omenjenih naprav!
Smuuki
21. 04. 2026 10.40
Nepotrebno početje so ti npz ji. Ko se naši učenci srečajo z drugimi pogorijo. Rezultati npz jih pa uvrščajo v nadpovprečne. Zavod za šolstvo takoj razpustit in dati priložnost ljudem ki o tem nekaj vedo. Tam je gnezdo zla
