Rezultati NPZ razkrili zaskrbljujoč trend

Učenci in starši bodo lahko v šoli uveljavljali možnost ponovnega vrednotenja posameznih nalog, če bodo menili, da določene naloge niso bile ovrednotene v skladu z navodili za vrednotenje. Vpogledi v ovrednotene preizkuse znanja bodo na šolah potekali tri dni; prvi dan vpogleda je dan dostopa do ovrednotenih preizkusov.

Na Državnem izpitnem centru (Ric) so pojasnili, da bodo uradni rezultati dosežkov devetošolcev znani maja. Je pa Televizija Slovenija poročala, da so devetošolci pri slovenščini v povprečju dosegli 56 odstotkov, kar je slabši rezultat kot lani, ko je bilo povprečje 62,6 odstotka. Pri matematiki so v povprečju dosegli 54,4 odstotka, kar je za poldrugo odstotno točko več kot lani (52,9 odstotka).

Predsednica združenja ravnateljev Mojca Mihelič je za Radio Slovenija komentirala, da je splošno poslabšanje znanja učencev opazno že dlje časa. Opozorila je, da je treba trend vsaj ustaviti. "Če bomo samo čakali spet na sistemske spremembe v smislu novega eksperimenta, potem bomo to vrzel samo poglobili," je dejala.

Po NPZ iz matematike za 9. razred so se na družbenih omrežjih pojavile nekatere strani preizkusa, kar je med starši, učenci in šolami sprožilo nemir in vprašanja o regularnosti postopka. Še posebej zato, ker dosežki devetošolcev lahko odločajo o vpisu v srednjo šolo. Na Ricu so zagotovili, da regularnost izvedbe ni bila ogrožena.