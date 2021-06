Devetošolec Vid Čeplak z novo dražbo znova priskočil na pomoč

Devetošolec Vid Čeplak se je pred dvema mesecema odločil, da se bo od svoje šole poslovil na poseben način. "Razmišljal sem o tem, kaj sem jaz naredil za svoj kraj, za svojo dolino, in ugotovil sem, da v bistvu nič," je svojo odločitev o organiziranju dobrodelne dražbe pojasnil Vid.

Organiziral je dobrodelno dražbo dresov in ostalih rekvizitov znanih športnikov. Tako bo pomagal napolniti šolski sklad, iz katerega se že 13. leto financirajo vse šolske dejavnosti za vse šolarje. "Tako so otroci brezplačno deležni vseh šol v naravi, ekskurzij, šola pokrije stroške prevozov, plavalnih tečajev, smučarskih tečajev, plesnih tečajev," razloži ravnateljica Osnovne šole Nazarje Vesna Lešnik in doda: "Jaz sem bila navdušena, hkrati pa tudi presenečena. Ponudila sem vso podporo, ki sem jo lahko."