Dewesoft širi svojo podružnico v ZDA, naložba vredna več milijonov

Z novo zgradbo bo ameriška podružnica Dewesofta, v kateri do konca leta predvidevajo 20-odstotno rast zaposlenih, razširila oddelke podpore, obdelave naročil, servisa, računovodstva, poslovnega razvoja, prodaje, marketinga ter aplikativnega centra, predvsem pa se bo lahko okrepil podporno-tehnološki in izobraževalni center. Kmalu naj bi sledila še postavitev servisnih in proizvodnih procesov po zgledu matičnega podjetja.

"Ta velika investicija je sporočilo, da bomo našim tukajšnjim strankam v prihodnje še bližje z našo merilno tehniko in podporo," poudarja soustanovitelj in predsednik Dewesofta Jure Knez.

ZDA so od prvega naročila v letu 2004 do danes postale največji posamični trg za Dewesoft. V letu 2022 je prodaja v ameriški regiji dosegla 38,5 milijona evrov prometa, kar je 30-odstotno povečanje glede na leto 2021 oz. 50-odstotno rast glede na leto 2020. Pričakovana napoved letnega prometa za leto 2023 je 45 milijonov dolarjev, kar po navedbah Dewesofta pomeni še eno rekordno leto za ameriško ekipo.

Dewesoft je specializiran za razvoj in proizvodnjo inovativnih merilnih sistemov in programske opreme za različne industrije. Lanski prihodki skupine so presegli 75 milijonov evrov, kar Dewesoft umešča med pet največjih vodilnih svetovnih ponudnikov merilnih rešitev, navajajo v podjetju.

Njihove stranke prihajajo tako iz avtomobilske, vesoljske in gradbene industrije kot elektroenergetike, kmetijstva in industrije zelenega prehoda. Med njimi so NASA, ESA, SpaceX, Airbus, Honeywell, Siemens, BMW, Caterpillar, Volvo, Audi in drugi.