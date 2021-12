Dež bo marsikje prešel v sneg, sledilo bo nekaj suhih dni z mrzlimi jutri

Po sončni soboti, ki je v višje lege prinesla pravo zimsko idilo, so nas ponoči od juga zajele nove padavine. Trenutno po nižinah večinoma dežuje, popoldne, ko nas bo od severa preplavil hladnejši zrak, pa se bodo dežne kaplje marsikje že drugič v tem tednu spremenile v snežinke. Omembe vredne snežne odeje po nižinah sicer najverjetneje tudi tokrat ne bo. Izjema so le alpske doline in Koroška, kjer lahko do večera zapade od 10 do 20 centimetrov snega.

Prvi dnevi decembra so v višje lege prinesli pravo zimsko pravljico. Povsem drugače je po nižinah, kjer je za idilo v preteklih dneh zmanjkalo le nekaj desetink stopinje. Da smo v meteorološko zimo v večjem delu Slovenije vstopili brez omembe vredne snežne odeje, sicer ni nič nenavadnega, saj so bili tudi v preteklosti začetki decembra pogosteje zeleni kot beli. V Pomurju snega v prvem tednu decembra ni bilo že 11 let. icon-expand Popoldne bo dež marsikje prešel v sneg. FOTO: Dreamstime Danes bosta na vreme pri nas vplivali kar dve fronti. Najprej nas bo dosegla topla, kmalu za tem pa še hladna fronta. Po prehodni otoplitvi bo k nam od severa spet dotekal hladnejši zrak, kljub temu pa bo za snežno odejo v večjem delu Slovenije najverjetneje še vedno za kakšno stopinjo pretoplo. PREBERI ŠE Šerkezi: Zasnežene gore zahtevajo kompleksno osebnost Najbolj zimsko bo na Gorenjskem in Koroškem Nedelja bo oblačna s padavinami. Na Gorenjskem in Koroškem bo snežilo – do večera bo lahko tukaj zapadlo od 10 do 20 centimetrov snega. Drugod bo dopoldne deževalo, popoldne pa bo dež tudi marsikje v osrednji Sloveniji, na Notranjskem in Dolenjskem prešel v sneg, a ker bodo padavine ob ohladitvi že precej oslabele, temperature pa bodo malo nad ničlo, debelejše snežne odeje pod nadmorsko višino 800 metrov najverjetneje ne bo. V nižjih delih vzhodne Slovenije, kjer bo tudi popoldne prevladoval dež, bodo temperature od 2 do 4 stopinje Celzija. Kakšna stopinja nad ničlo bo tudi v osrednji Sloveniji, malo pod ničlo pa bo v alpskih dolinah. Na Primorskem, kjer bo sredi dneva zapihala zmerna burja, bodo termometri pokazali od 7 do 9 stopinj Celzija. icon-expand Obeti za Slovenijo FOTO: 24ur.com Ponoči bo sneženje povsod ponehalo. Ponedeljek bo v višjih legah in na Primorskem sončen z burjo. Drugod bo veliko nizke oblačnosti, ki bo ponekod lahko vztrajala večji del dneva. Torek bomo začeli z mrzlim in marsikje meglenim jutrom. V krajih s snežno odejo se bo ohladilo pod -10 stopinj Celzija. Sledil bo sončen dan s temperaturami nekaj stopinj nad ničlo. V večjem delu Slovenije bo suha tudi sreda, v četrtek pa nas bodo zajele nove padavine. Kot vse kaže, bo med dežjem in snegom spet odločala zgolj kakšna stopinja.