Od zahoda prihaja vremenska fronta, ki bo iz ozračja sprala puščavski prah

Po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) bo danes na vzhodu sprva še delno jasno, drugod bo pretežno oblačno. Padavine se bodo sredi dneva na zahodu okrepile in se popoldne širile proti vzhodu. Sprva bo pihal okrepljen jugozahodnik, po prehodu hladne fronte pa severozahodnik. Temperature bodo sredi dneva še od 10 do 20, na vzhodu do 25 stopinj Celzija, popoldne pa se bo od zahoda ohladilo. Ponoči bo še nekaj padavin, ki pa bodo zjutraj in dopoldne ponehale.

Puščavski prah v ozračju pri nas še do ponedeljka

Ob prisotnosti puščavskega prahu v ozračju so koncentracije prašnih delcev v zraku precej povišane, še posebej delcev PM 10, nekoliko manj delcev PM 2,5. Ponavadi je teh delcev več v zraku zaradi kurjenja in zaradi prometa, zadnja dva dni pa je večina teh delcev v ozračju zaradi prisotnosti puščavskega prahu iz Severne Afrike. Ob povišanih koncentracijah prašnih delcev v zraku je priporočljivo prilagoditi oz. zmanjšati aktivnosti na prostem.

Povečana nevarnost plazov

Geološki zavod Slovenije opozarja, da je za danes zaradi napovedanih povečanih količin padavin in namočenosti tal povečana nevarnost za nastanek zemeljskih plazov in reaktivacijo zemeljskih plazov. Zaradi namočenosti tal bo povečana nevarnost za nastanek zemeljskih plazov ostala tudi v prihodnjih dneh, ko se bodo padavine umirile.

Povečana verjetnost za nastanek zemeljskih plazov velja predvsem za severozahodno Slovenijo in se bo povečevala sorazmerno s količino padavin. Do pojavljanja zemeljskih plazov lahko pride tudi v ostalih predelih Slovenije, opozarjajo.

"Prebivalce opozarjamo, naj bodo pozorni na dogajanje na plazovih in na pojavljanje sprememb na tleh, objektih ter pobočjih," so zapisali. Podrobnejša priporočila so dostopna na spletni strani Geološkega zavoda Slovenije.

Kakšno bo vreme v prihodnjih dneh?

Jutri bo sprva delno jasno, več oblačnosti bo proti vzhodu. Čez dan bo spremenljivo oblačno. Popoldne bodo nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Jutranje temperature bodo od 6 do 10, v alpskih dolinah malo nad 0, najvišje dnevne od 13 do 17 stopinj Celzija.

V sredo bo zmerno do pretežno oblačno, spet bo pihal jugozahodnik. Predvsem v hribovitih krajih na zahodu bo občasno rahlo deževalo. V četrtek bo povečini sončno, le v zahodni Sloveniji bo več oblačnosti. Še bo pihal jugozahodnik.

Toplo vreme se bo tako začasno zaključilo, a nov dotok zelo toplega zraka lahko, kot kaže, pričakujemo ob koncu prihodnjega tedna. Vmes bo pa bolj aprilsko, je še dodal Gregorčič.

Temperature so zadnje dni precej nadpovprečne, niso pa rekordne za mesec marec pri nas, še ocenjujejo vremenoslovci.