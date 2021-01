Dež bo ponekod prešel v sneg, sledilo bo nekaj suhih dni z mrzlimi jutri

Po kratkotrajnem premoru nas bodo popoldne od juga zajele nove padavine. Ker bo od severovzhoda k nam dotekal hladnejši zrak, se bo meja sneženja ponekod spustila do nižin. Na Dolenjskem, Kočevskem, v Beli krajini in Zasavju lahko v krajih nad okoli 500 metrov nadmorske višine zapade od 5 do 10 centimetrov snega, drugod pa manj. Nekaj centimetrov snega lahko na jugovzhodu zapade tudi še v ponedeljek čez dan, nato pa nas čaka nekaj suhih dni z mrzlimi jutri.

Če je še pred dnevi kazalo, da bo nedelja tudi po nižinah povsem zimska s sneženjem, se je to tik pred zdajci spremenilo. Nekaj sneženja sicer lahko kljub temu pričakujemo, a ker bo ciklon, ki bo danes vplival na vreme pri nas, ubral nekoliko južnejšo pot, kot je kazalo sprva, obilnejših padavin pri nas ne bomo imeli, bodo pa te zajele Italijo in države na Balkanu, kjer so izdali številna opozorila pred veliko količino dežja in snega.

icon-expand Meja sneženja se bo popoldne spuščala, a ker bomo le na obrobju padavinskega dogajanja, prav veliko snega po nižinah ne bo zapadlo. FOTO: Rok Nosan

Pri nas se bo po delno jasnem in ponekod meglenem začetku dneva oblačnost že dopoldne od juga ponovno povečala. Južne kraje bodo sredi dneva zajele nove padavine, ki se bodo do večera razširile tudi nad osrednjo in vzhodno Slovenijo, medtem ko bo na Gorenjskem in Primorskem ostalo večinoma suho. Meja sneženja, ki bo sprva na nadmorski višini okoli 700 metrov, se bo zvečer ponekod lahko spustila do nižin. Na Kočevskem ter v višjih legah Dolenjske, Bele krajine in Zasavja lahko lokalno zapade od 5 do 10 centimetrov snega, drugod pa manj. Nižine večjega dela države bodo ostale kopne, nekaj centimetrov snega bo v krajih pod 500 metrov nadmorske višine predvidoma zapadlo le na jugovzhodu države in v gričevnatem svetu vzhodne Slovenije. Na Primorskem, kjer bo popoldne zapihala šibka burja, bodo temperature presegle 10 stopinj Celzija. V alpskih dolinah bo stopinja nad ničlo, drugod bo sredi dneva od 5 do 7 stopinj Celzija, s prihodom padavin pa se bo hladilo.

icon-expand Glavnina padavin bo jugovzhodno in vzhodno Slovenijo zajela pozno popoldne, ko bo kakšno uro ali dve ponekod lahko kar močno snežilo. V večjem delu Gorenjske in Primorske bo ostalo suho. FOTO: Arso

Jutri popoldne bo ponekod spet snežilo V noči na ponedeljek bodo padavine povsod ponehale. V večjem delu države se bo delno zjasnilo, vendar se bo že v ponedeljek čez dan spet pooblačilo. Popoldne bo predvsem na jugu države občasno snežilo. Zapade lahko še nekaj centimetrov snega. Jutranje temperature bodo v večjem delu države malo pod ničlo, v alpskih dolinah se bo ohladilo do -7 stopinj, ob morju bodo 4 stopinje nad ničlo, čez dan pa bo v večjem delu države od 0 do 3, na Primorskem, kjer bo pihala šibka burja, pa bo od 6 do 8 stopinj Celzija.

Kaj nam prinaša nadaljevanje tedna? V torek se bo ob severozahodnem vetru k nam razširila suha zračna masa z odlično vidljivostjo, kar pomeni, da bo prevladovalo sončno vreme, nekaj oblačnosti bo občasno le v vzhodni Sloveniji. Po jutranjem minusu bomo čez dan v večjem delu države izmerili okoli 5 stopinj Celzija. Sredino jutro bo jasno in mrzlo. V zatišnih krajih s snežno odejo se bodo temperature spustile tudi pod -10 stopinj Celzija. Čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala, a bo ostalo suho. Tudi v četrtek se bomo zbudili v mrzlo jutro, nato pa bo mraz popustil, saj bo zapihal jugozahodni veter. Od petka do nedelje se niti nočne temperature marsikje ne bodo spuščale pod ničlo, čez dan pa bomo v najtoplejših krajih izmerili tudi nad 10 stopinj Celzija. Pričakujemo lahko več oblakov kot jasnine, pojavljale se bodo tudi občasne padavine.

