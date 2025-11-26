Dež in sneg se do decembra poslavljata

"Danes bo sprva oblačno, rahel dež bo povsod ponehal. Čez dan se bo predvsem v severnih in zahodnih krajih oblačnost trgala, v južni Sloveniji pa bodo možne posamezne plohe. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišja dnevna temperatura bo od 3 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 12 stopinj Celzija," napovedujejo na Arsu.

Tudi v četrtek bo vreme delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. "Zjutraj bo ponekod po kotlinah kratkotrajna megla. Čez dan bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižja jutranja temperatura bo okoli 0, v Zgornjesavski dolini do -6, na Primorskem ob burji okoli 5, najvišja dnevna od 1 do 6, na Primorskem do 10 stopinj Celzija."

Suho vreme bo tudi konec tedna. Največ sonca bo v petek in soboto sicer na Primorskem, medtem ko bo v notranjosti občasno nekaj več oblačnosti. Ponekod po nižinah bo zjutraj megleno. Burja na Primorskem bo postopno slabela.

"Napovedano suho vreme in mile temperature bodo kot nalašč za obisk prireditev ob prižigu lučk po Sloveniji," ob tem predlagajo na Arsu.

Prvi bodo lučke sicer prižgali v Mariboru, kjer bo praznična okrasitev zažarela že jutri ob 17.30. V Ljubljani jih bodo prižgali v petek ob 17.15, v Škofji Loki pa ob 17.00.

V soboto jih bodo prižgali v Celju, in sicer ob 17.00, v Novi Gorici pa ob 17.30. V sredo, 3. decembra, ob 17.00, jih bodo prižgali tudi v Kranju, dva dni kasneje, 5. decembra, pa še v Novem mestu, ob 17.00, in v Murski Soboti, prav tako ob 17. uri. V Kopru bodo praznično okrasitev prvič prižgali v naslednjo soboto ob 17. uri.