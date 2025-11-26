Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Dež in sneg se do decembra poslavljata

Ljubljana, 26. 11. 2025 12.05 | Posodobljeno pred 47 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
N.L.
Komentarji
13

"Obdobje dežnih in snežnih padavin se za kratek čas poslavlja. Od zahoda se nad Alpe in srednjo Evropo počasi širi območje visokega zračnega tlaka, zato vsaj do začetka prihodnjega meseca ne pričakujemo večje pošiljke padavin," napovedujejo na Agenciji za okolje.

Do konca meseca bo ostalo suho.
Do konca meseca bo ostalo suho. FOTO: Bobo

"Danes bo sprva oblačno, rahel dež bo povsod ponehal. Čez dan se bo predvsem v severnih in zahodnih krajih oblačnost trgala, v južni Sloveniji pa bodo možne posamezne plohe. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišja dnevna temperatura bo od 3 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 12 stopinj Celzija," napovedujejo na Arsu.

Verjetnost padavin
Verjetnost padavin FOTO: Arso

Tudi v četrtek bo vreme delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. "Zjutraj bo ponekod po kotlinah kratkotrajna megla. Čez dan bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižja jutranja temperatura bo okoli 0, v Zgornjesavski dolini do -6, na Primorskem ob burji okoli 5, najvišja dnevna od 1 do 6, na Primorskem do 10 stopinj Celzija."

Suho vreme bo tudi konec tedna. Največ sonca bo v petek in soboto sicer na Primorskem, medtem ko bo v notranjosti občasno nekaj več oblačnosti. Ponekod po nižinah bo zjutraj megleno. Burja na Primorskem bo postopno slabela.

"Napovedano suho vreme in mile temperature bodo kot nalašč za obisk prireditev ob prižigu lučk po Sloveniji," ob tem predlagajo na Arsu.

Prvi bodo lučke sicer prižgali v Mariboru, kjer bo praznična okrasitev zažarela že jutri ob 17.30. V Ljubljani jih bodo prižgali v petek ob 17.15, v Škofji Loki pa ob 17.00.

V soboto jih bodo prižgali v Celju, in sicer ob 17.00, v Novi Gorici pa ob 17.30. V sredo, 3. decembra, ob 17.00, jih bodo prižgali tudi v Kranju, dva dni kasneje, 5. decembra, pa še v Novem mestu, ob 17.00, in v Murski Soboti, prav tako ob 17. uri. V Kopru bodo praznično okrasitev prvič prižgali v naslednjo soboto ob 17. uri.

vreme zima vremenska napoved
Naslednji članek

V Brezju šestim odjemalcem odklopili vodo, račune plačali trije

Naslednji članek

Imela je pet let, ko se je začelo, a mama ji ni verjela

SORODNI ČLANKI

Plazovi uničili številne poti na Kanalskem

Narasla voda v Bohinjskem predoru: prekinjen promet vseh avtovlakov

  • SAVNE
  • NAKLADALNIK
  • SNEZNA
  • BOSCH
  • VRATA
  • DREVO
  • PANEL
  • REGAL
  • PEC
  • JELEN
  • VOZICEK
  • KATALOG
KOMENTARJI (13)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
jank
26. 11. 2025 13.02
+1
Ali tako misli tudi pratika vremenar, ki zares ve, kakšno bo vreme.
ODGOVORI
1 0
Lujzek Biber
26. 11. 2025 12.55
-1
Ugasnili smo mašine. Do decembra konec šponanja.
ODGOVORI
1 2
Lopov975
26. 11. 2025 12.53
-1
ponedeljek porcija snega na gorenjskem.lp
ODGOVORI
1 2
a res1
26. 11. 2025 12.49
+1
Pa še samo štiri dni je do decembra. Kaj pravijo vaši hišniki za naprej?
ODGOVORI
3 2
Lepo je biti Rom
26. 11. 2025 12.48
+2
Njim kaj verjeti....
ODGOVORI
4 2
krjola
26. 11. 2025 12.48
-2
na žalost...
ODGOVORI
0 2
Radiate
26. 11. 2025 12.42
+3
Vrhunsko, bo vsaj manj rjavine na avtih! Sneg naj bo v gorah pa rinite gor 🥴
ODGOVORI
5 2
SEHE
26. 11. 2025 12.40
+0
Me zanima, če so preverli na Accuweather?
ODGOVORI
2 2
Magic-G-spot
26. 11. 2025 12.37
+1
Cas je da malo pomladite voditeljico in voditelja pri porocilih ce zelite obdrzat gledalce.
ODGOVORI
6 5
JanezNovak13
26. 11. 2025 12.41
-4
In voditeljica naj ima velike modre oči.
ODGOVORI
1 5
Ricola Swiss
26. 11. 2025 12.33
+0
A Lena bo pa lučke prižgala?
ODGOVORI
3 3
96bimBo
26. 11. 2025 12.49
+3
Lena si bo umila noge. Končno.
ODGOVORI
4 1
MatPaat
26. 11. 2025 12.31
+3
A bejž no kokošnjak, celo vreme lahko komentiramo.
ODGOVORI
5 2
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1363