Dež naj ne bo izgovor: v četrtek po Sloveniji Sprehodi za zdravje

V četrtek, 17. septembra, bo ob 12. uri skupni začetek Sprehoda za zdravje, s katerim želi Zveza organizacij pacientov Slovenije povezati prebivalce, paciente, svojce in zdravstvene delavce. V sodelujočih bolnišnicah bodo že dopoldne potekali tudi dnevi odprtih vrat, namenjeni spoznavanju njihovega dela, preventivnih programov in društev pacientov. Akcija povezuje bolnišnice, zdravstvene domove, lekarne, občine in društva pacientov. Organizatorji želijo ljudi spodbuditi h gibanju ter jim približati informacije in podporo, ki so jim na voljo v domačem okolju.

Pet postaj, pet žigov

Udeleženci bodo na začetni točki prejeli sprehajalno kartico. Na poti bodo obiskali pet sodelujočih postaj in na vsaki zbrali žig. Izpolnjeno kartico bodo lahko oddali za sodelovanje v nagradnem žrebanju. Na posameznih postajah bodo na voljo informacije o preventivi, nenalezljivih boleznih, programih za krepitev zdravja in delu društev pacientov. Sprehod bo tako tudi priložnost za pogovor s predstavniki sodelujočih ustanov in društev.

Kje se lahko pridružite?

Dnevi odprtih vrat zdravstvenih ustanov so po napovedih organizatorjev predvideni v Brežicah, Celju, na Jesenicah, v Ljubljani, Mariboru, Murski Soboti, Novem mestu, na Ptuju, v Slovenj Gradcu, Šempetru-Vrtojbi in Trbovljah. V večini teh krajev bo dan odprtih vrat tudi začetna postaja sprehoda. Na spletnem seznamu Sprehoda za zdravje so poleg teh krajev še Dravograd, Kamnik in Ormož. Ker se lokalni programi razlikujejo, naj udeleženci pred odhodom preverijo izhodišče, traso in urnik za svoj kraj. Podrobnosti so objavljene na spletni strani Zveze organizacij pacientov Slovenije.

Organizatorji: naj slabo vreme ne ustavi dobre volje

Naj slabo vreme ne ustavi dobre volje, saj za zdravje ne skrbimo le takrat, ko sije sonce, sporočajo iz Zveze organizacij pacientov Slovenije. Udeležencem svetujejo primerno obutev ter dežnik ali nepremočljivo jakno. Ob tem poudarjajo pomen sodelovanja pacientov, svojcev, zdravstvenih delavcev in lokalnih skupnosti. S sprehodi želijo pokazati, kako se lahko različne ustanove in organizacije povežejo pri skrbi za zdravje.

Zvečer bodo znamenitosti zasijale oranžno