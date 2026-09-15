Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija
Oglas

Dež naj ne bo izgovor: v četrtek po Sloveniji Sprehodi za zdravje

Ljubljana, 15. 09. 2026 12.42 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
P.R.
pr članek

Ob svetovnem dnevu varnosti pacientov bodo 17. septembra po Sloveniji potekali Sprehodi za zdravje in dnevi odprtih vrat zdravstvenih ustanov.

V četrtek, 17. septembra, bo ob 12. uri skupni začetek Sprehoda za zdravje, s katerim želi Zveza organizacij pacientov Slovenije povezati prebivalce, paciente, svojce in zdravstvene delavce. V sodelujočih bolnišnicah bodo že dopoldne potekali tudi dnevi odprtih vrat, namenjeni spoznavanju njihovega dela, preventivnih programov in društev pacientov.

Akcija povezuje bolnišnice, zdravstvene domove, lekarne, občine in društva pacientov. Organizatorji želijo ljudi spodbuditi h gibanju ter jim približati informacije in podporo, ki so jim na voljo v domačem okolju.

Pet postaj, pet žigov

Udeleženci bodo na začetni točki prejeli sprehajalno kartico. Na poti bodo obiskali pet sodelujočih postaj in na vsaki zbrali žig. Izpolnjeno kartico bodo lahko oddali za sodelovanje v nagradnem žrebanju.

Na posameznih postajah bodo na voljo informacije o preventivi, nenalezljivih boleznih, programih za krepitev zdravja in delu društev pacientov. Sprehod bo tako tudi priložnost za pogovor s predstavniki sodelujočih ustanov in društev.

Kje se lahko pridružite?

Dnevi odprtih vrat zdravstvenih ustanov so po napovedih organizatorjev predvideni v Brežicah, Celju, na Jesenicah, v Ljubljani, Mariboru, Murski Soboti, Novem mestu, na Ptuju, v Slovenj Gradcu, Šempetru-Vrtojbi in Trbovljah. V večini teh krajev bo dan odprtih vrat tudi začetna postaja sprehoda.

Na spletnem seznamu Sprehoda za zdravje so poleg teh krajev še Dravograd, Kamnik in Ormož. Ker se lokalni programi razlikujejo, naj udeleženci pred odhodom preverijo izhodišče, traso in urnik za svoj kraj.

Podrobnosti so objavljene na spletni strani Zveze organizacij pacientov Slovenije.

Organizatorji: naj slabo vreme ne ustavi dobre volje

Naj slabo vreme ne ustavi dobre volje, saj za zdravje ne skrbimo le takrat, ko sije sonce, sporočajo iz Zveze organizacij pacientov Slovenije. Udeležencem svetujejo primerno obutev ter dežnik ali nepremočljivo jakno.

Ob tem poudarjajo pomen sodelovanja pacientov, svojcev, zdravstvenih delavcev in lokalnih skupnosti. S sprehodi želijo pokazati, kako se lahko različne ustanove in organizacije povežejo pri skrbi za zdravje.

Zvečer bodo znamenitosti zasijale oranžno

Po napovedih organizatorjev se bo dogajanje zvečer simbolno sklenilo z oranžno osvetlitvijo lokalnih znamenitosti in javnih prostorov v podporo varnejši zdravstveni obravnavi.

Letošnja obeležitev v Sloveniji vključuje tudi strokovno konferenco 16. septembra. Konferenco, sprehode, dneve odprtih vrat in oranžno osvetlitev povezuje sporočilo o sodelovanju pri skrbi za zdravje in varnost pacientov.

Naročnik oglasne vsebine je ZOPS 

Sprehod za zdravje

Fotografiranje domačinov na potovanju - bonton in etična pravila

24ur.com Svetovni dan zdravja
Cekin.si Pri nas je petek običajen delovni dan, a kljub temu bo s plačili tako
24ur.com 'Zaslišal sem bučanje z leve strani, pogledal gor in videl plaz, ki prihaja'
24ur.com Slovenijo dosegel saharski prah, umazan dež bo padal tudi jutri in v petek
24ur.com V Sloveniji še nimamo potrjene okužbe, vlada sprostila blagovne rezerve
24ur.com Pred nami poletni zastoji: najhuje bo med 19. in 23. junijem
Zadovoljna.si Tri stvari, zaradi katerih morate ta konec tedna obiskati Koper
Priporoča
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 2
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 3
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 4
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 6
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 7
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 8
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 9
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 10
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 11
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 12
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 13
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 14
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 15
bibaleze
Portal
Ne veste, kaj z otroki početi za vikend? V Ljubljani vas čaka posebno doživetje
"Samo še en video": zakaj otroci tako težko nehajo gledati TikTok?
"Samo še en video": zakaj otroci tako težko nehajo gledati TikTok?
Dvojčka sta postala očeta dvojčkov: neverjetno družinsko naključje
Dvojčka sta postala očeta dvojčkov: neverjetno družinsko naključje
To fantovsko ime ima svetopisemske korenine in čudovit pomen
To fantovsko ime ima svetopisemske korenine in čudovit pomen
zadovoljna
Portal
Veljala je za eno najlepših blondink na svetu, pri 51 letih še vedno navdušuje
Dnevni horoskop: Leve čaka presenečenje, ribe pa čustven dan
Dnevni horoskop: Leve čaka presenečenje, ribe pa čustven dan
Ste se z nekom srečali "ob pravem času"? Ta teorija pojasnjuje, zakaj
Ste se z nekom srečali "ob pravem času"? Ta teorija pojasnjuje, zakaj
Zaradi Anthonyja je v vili že začelo vreti
Zaradi Anthonyja je v vili že začelo vreti
vizita
Portal
"Želimo si družbe, v kateri bo otrok tudi po zdravljenju dobil razumevanje"
Za nižji krvni tlak se ne potrebujete odpovedati kavi: večji problem je lahko to živilo
Za nižji krvni tlak se ne potrebujete odpovedati kavi: večji problem je lahko to živilo
"Potem ko preživiš to, kar sem jaz, nikoli več ne vidiš sveta tako, kot si ga prej"
"Potem ko preživiš to, kar sem jaz, nikoli več ne vidiš sveta tako, kot si ga prej"
"Naš cilj ni le pozdraviti bolezen, ampak otroku omogočiti čim bolj kakovostno življenje"
"Naš cilj ni le pozdraviti bolezen, ampak otroku omogočiti čim bolj kakovostno življenje"
cekin
Portal
Vnukom dajo vse, zase pa skoraj nič: kdaj pomoč mladim postane finančna past za stare starše?
Koliko bi moral prispevati vaš partner? Odgovor ni vedno 50:50 in marsikoga preseneti
Koliko bi moral prispevati vaš partner? Odgovor ni vedno 50:50 in marsikoga preseneti
Uspešna kariera brez izgorelosti? Strokovnjaki svetujejo, kako uspeti
Uspešna kariera brez izgorelosti? Strokovnjaki svetujejo, kako uspeti
Veliko upokojencev dela isto napako: zaradi občutka varnosti lahko dolgoročno izgubijo tisoče evrov
Veliko upokojencev dela isto napako: zaradi občutka varnosti lahko dolgoročno izgubijo tisoče evrov
moskisvet
Portal
Slavni pevec umrl med kontroverznim posegom
Borut Pahor o partnerici: Ne živiva skupaj
Borut Pahor o partnerici: Ne živiva skupaj
Odšel je pred štirimi leti: Radko Polič - Rac ostaja legenda slovenskega filma
Odšel je pred štirimi leti: Radko Polič - Rac ostaja legenda slovenskega filma
Nenavadna spolna želja razburila žensko: kje je meja med fantazijo in poniževanjem?
Nenavadna spolna želja razburila žensko: kje je meja med fantazijo in poniževanjem?
dominvrt
Portal
Babica ni želela v dom za starejše. Ko je vnukinja pokazala svojo rešitev, so mnogi ostali brez besed
Vse druge že odcvetijo, ta pa šele zacveti
Vse druge že odcvetijo, ta pa šele zacveti
Rumena straniščna deska bo spet bela: potrebujete le 2 sestavini
Rumena straniščna deska bo spet bela: potrebujete le 2 sestavini
Starega komposta ne zavrzite: z enim preprostim trikom bo spet uporaben
Starega komposta ne zavrzite: z enim preprostim trikom bo spet uporaben
okusno
Portal
Skrivnost dobre torte, ki so jo spoznali tudi tekmovalci MasterChefa
Iz enega lonca: 15-minutne testenine, ki jih obožuje slavni kuhar
Iz enega lonca: 15-minutne testenine, ki jih obožuje slavni kuhar
Tekmovalec uspešno prestal zahteven izziv in osvojil prvo imuniteto MasterChefa
Tekmovalec uspešno prestal zahteven izziv in osvojil prvo imuniteto MasterChefa
Ste to jedli pri babici? Danes se te jedi skoraj nihče več ne spomni
Ste to jedli pri babici? Danes se te jedi skoraj nihče več ne spomni
voyo
Portal
Otok ljubezni Adria
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Nočne ladje
Nočne ladje
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1956