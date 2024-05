Dež ne bo pokvaril vzdušja, maturanti bodo zaplesali četvorko

V Sloveniji maturantsko ulično četvorko plešejo že od leta 2002, ko so maturanti prvič istočasno zaplesali v sedmih mestih, od leta 2005 so se priključila druga mesta v tujini, je pojasnil vodja Plesne šole Pingi in glavni koordinator plesa četvork v Sloveniji in Evropi za Plesno zvezo Slovenije Rudi Kocbek.

Plesna zveza Slovenije bo kot koordinator projekta European Quadrille Dance Festival koordinirala ulično četvorko v 17 mestih v Sloveniji ter v 26 mestih na Slovaškem, v Srbiji, Severni Makedoniji in Črni gori. Letos se bodo tako istočasno zavrteli maturanti v 43. evropskih mestih.

Maturanti bodo v Sloveniji zaplesali v Ljubljani, Mariboru, Novi Gorici, Murski Soboti, Novem mestu, Velenju, Ajdovščini, Lendavi, Ljutomeru, Postojni, Ilirski Bistrici, Tolminu, Slovenskih Konjicah, Sežani, Litiji, Kočevju in na Ptuju, so v sporočilu za javnost zapisali v plesni zvezi.