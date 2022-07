Dež nekoliko omilil pomanjkanje vode v Istri

V vodnjakih na črpališču Podračje, poldrugi kilometer nad naravnim izvirom Rižane, se je raven podtalnice nekoliko zvišala. Glavni izvir je še vedno suh. Nekaj nižje, na merilnem mestu Rižanskega vodovoda, se je pretok reke povečal na 115 litrov na sekundo, so danes sporočili iz javnega podjetja.

Torkove padavine so povzročile rahel dvig podtalnice, vendar ne dovolj, da bi naravni izvir Rižane oživel.

Odjemalci so po podatkih podjetja v torek porabili manj vode kot v ponedeljek, in sicer nekaj manj kot 29.000 kubičnih metrov oz. 335 litrov na sekundo.

Z avtocisternami so v torek iz reke Unice pri Planini v vodarno Cepki pri Dekanih prepeljali 700 kubičnih metrov vode. Tudi to je pripomoglo k zmanjšanju črpanja podtalnice, so sporočili iz Rižanskega vodovoda.