Dež nekoliko omilil sušo: prihodnji teden že novi vročinski val?

Slovenijo je v zadnjih dneh namočil dež, ki je prinesel tudi ohladitev. Čez dan so bile temperature nižje od julijskega povprečja. So pa bile razlike v količini padavin po Sloveniji zelo velike. Največ dežja je padlo v Posočju in na območju Idrijsko-Cerkljanskega hribovja, najmanj pa na skrajnem jugovzhodu države in ob morju. Dež je nekoliko omilil sušo, a padavin ni bilo dovolj, da bi preprečile škodo zaradi junijske rekordne vročine, opozarjajo na Kmetijsko-gozdarski zbornici. Temperature se bodo do konca tedna znova dvigovale. Nas prihodnji teden že čaka nov vročinski val?