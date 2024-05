Dež se bo okrepil, pričakujemo lahko nevihte

Sv. Zofija po koledarju nastopi za svetniki Pankracijem, Servacijem in Bonifacijem, ki so godovali od 12. do 14. maja. Ti trije ledeni možje po ljudskem izročilu prinašajo hladne dni in deževje sredi maja. Pankracij, ki je godoval v nedeljo, ni upravičil svojega slovesa. Ponedeljkov Servacij in torkov Bonifacij pa sta se pri tem bolj izkazala, saj so nas presenetile občasne krajevne padavine.

V četrtek bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi padavinami, tudi nevihtami. V noči na petek se bo dež okrepil, tudi nevihte bodo pogostejše. V petek se bo od juga jasnilo, predvsem v zahodni Sloveniji bo še kaka ploha ali nevihta. Zapihal bo jugozahodni veter. V soboto bo pretežno jasno, popoldne je v hribovitem svetu možna kaka ploha, so zapisali na spletni strani Agencije RS za okolje.