Dež z nevihtami bo zajel večji del države

Sever in severozahod države so zajele padavine. V prvem delu noči se bo dež razširil nad vso Slovenijo, vmes bodo tudi nevihte. Zjutraj bodo padavine od zahoda slabele. Jutranje temperature bodo od 9 do 15 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V ponedeljek bo na Primorskem večinoma suho s šibko burjo. Drugod bo sprva oblačno s padavinami, ki bodo do poldneva od zahoda večinoma ponehale. Popoldne bo lahko nastala še kakšna ploha, oblačnost se bo ponekod trgala. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 18, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. icon-expand Oblačno vreme FOTO: Shutterstock Obeti: V torek in sredo bo zmerno do pretežno oblačno, več sonca bo na Primorskem. Po nekaterih nižinah bo zjutraj megleno. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo v sredo ponehala. Vremenska slika: Nad severnim Sredozemljem je območje nizkega zračnega tlaka. Nova hladna fronta se čez severno Italijo pomika nad Jadran. V višinah nad naše kraje z jugozahodnim vetrom doteka postopno spet bolj vlažen zrak. Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči se bo dež od zahoda prehodno razširil nad večji del sosednjih pokrajin. V ponedeljek bo dež od zahoda postopno ponehal, oblačnost se bo ponekod trgala. Popoldne bo nastalo še nekaj ploh. Ob severnem Jadranu bo zapihala šibka do zmerna burja.