Dež za nekaj dni ublažil kritično pomanjkanje vode v slovenski Istri

Meteorološke postaje v slovenski Istri so od petka do včeraj izmerile približno tri milimetre padavin, minulo noč pa nekaj več kot 10, kažejo podatki, zapisani na spletni strani Agencije RS za okolje. Z Rižanskega vodovoda so sporočili, da je dež prinesel predvsem osvežitev in za nekaj dni olajšal kritične razmere. Po podatkih podjetja pa so razpoložljive količine na vseh virih še vedno na minimumu.

Poraba pitne vode iz sistema Rižanskega vodovoda se je v preteklih dneh pričakovano povišala in včeraj dosegla 29.500 kubičnih metrov oziroma 342 litrov na sekundo.