Deželak Junak: Kapo dol moji sanjski ekipi, ki ne jamra

"Težko je, neprestano dežuje, slabo spim in pogrešam domače," sporoča Deželak junak, a se ne predaja. Z ekipo še naprej – že desetič – zbira denar za otroke iz socialno šibkih družin za počitnice na morju in jim tako omogoči poletne počitnice, polne smeha, igre in novih dogodivščin. Javil se nam je iz Ljutomera.