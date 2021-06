Deželak Junak za otroke v 10 dneh zbral 821.000 evrov

Deželak Junak, radijski voditelj Miha Deželak je s kvadromobilom v desetih dneh prevozil skoraj 700 kilometrov in na koncu poti polni dogodivščin in izzivov izvedel, da je Slovenija za socialno ogrožene otroke zbrala neverjetnih 821.000 evrov. S pomočjo številnih dobrodelnih Slovenk in Slovencev bo tako kar 2500 otrokom omogočil počitnice, mnogi med njimi morja še nikoli niso videli.

icon-expand