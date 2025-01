Glavar avstrijske Štajerske bi za himno pesem, ki opeva ozemlje Slovenije

Shod množice v Italiji, ki se spominja treh ubitih neofašistov leta 1978, slovesnost se odvije pred sedežem gibanja iz katerega je izšla tudi aktualna vladajoča stranka Bratje Italije premierke. Kot pravi evropski poslanec SD Matjaž Nemec: "Te manifestacije so vse pogostejše, vse glasnejše na eni strani po drugi strani je odziv nanje vse blažji s strani evropskih voditeljev, vrag je vzel šalo, vse tisto kar smo gradili v povojnem času je pod velikim vprašajem."

Novi deželni glavar svobodnjakov avstrijske Štajerske bi v ustavo kot himno vpisal Dachsteinsko pesem

Naciste iz države pošilja več tisoč ljudi v Avstriji, ki nasprotujejo oblikovanju nove vlade pod vodstvom skrajno desnih svobodnjakov. Mario Kunasek novi deželni glavar svobodnjakov avstrijske Štajerske bi v ustavo kot himno vpisal Dachsteinsko pesem. Ta opeva tudi ozemlje Slovenije, Narodni svet koroških Slovencev je že večkrat opozoril, da je bila avtorica četrte kitice članica Hitlerjeve nacistične stranke.

Tanja Fajon pravi: "Zakaj bi to zdaj podžigali v času, ravno ko bi morali bistveno bolj sodelovati in tu gre za odnose med dvema državama, ki imata zelo veliko skupnega in veliko sodelovanja in upam da ne bo do takih sprememb prišlo."

Madžarska pa je za božič podarjala atlas z zemljevidom velike Madžarske. Zemljevid, ki si prisvaja druga ozemlja že redno razburja, premier Orban ga je denimo razkazoval na svojem šalu.

Vladimir Prebilič pravi: "Nacionalizmi imajo dve lastnosti. Ena je ta, da ljudi delijo med seboj med vaše in naše in nacionalizmi tudi zavzemajo vrednostne sodbe, kdo je boljši in kdo je slabši, in če se bo to dogajalo v evropskem prostoru, je evropski projekt miru in sodelovanja lahko ogrožen."

Prav zato meni, da je cilj vpletanja Elona Musk v notranjepolitične razmer evropskih držav, poglobiti razdvojenost Unije. Muskovo početje sicer spodbuja kritike tudi na desnici. Nepovezani poslanec Dejan Kaloh pravi: "Ima ta božji kompleks ampak to zdaj ne pomeni, da bo vsem na zemlji solil pamet in da bo vsem na zemlji solil pamet in da bo on postavljal premierje in predsednike držav."

Nemec pa pravi: "Če to lahko očitamo Putinu, da deli evropsko unijo to lahko očitamo tudi Elonu Musku in Donaldu Trumpu, da to počne." Pa bi se lahko ob prijateljevanju SDS z ameriško republikansko stranko, ZDA vpletle tudi v parlamentarne volitve pri nas? Kot pravi Kaloh: "Tukaj bi slovenski državljani te intervencije iz tujine pomoje zelo zamerili in tem strankam bi se to pomoje vrnilo kot bumerang pri volilnem rezultatu."

Evropske politične skupine že zahtevajo razpravo o Muskovem ravnanju, kar je predsednik SDS označil za cenzuro.