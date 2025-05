Deževen ponedeljek s plohami in nevihtami

Ponoči so se padavine razširile nad večji del države, trenutno pa se pojavljajo predvsem na severu Slovenije. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 20 stopinj Celzija, ob morju do 22 stopinj.

Kot so včeraj napovedali pri Meteoinfo Slovenija, se lahko ob jugozahodnem višinskem zračnem toku in stagnaciji tople fronte na območju Alp v ponedeljek zjutraj in tekom dneva zlasti na zahodu oblikujejo pasovi močnejših padavin, ki bodo dlje časa vztrajali nad istim območjem.

Agencija RS za okolje je zaradi spremenjenih odtočnih razmer ob vodotokih in nevarnosti proženja zemeljskih plazov izdala posebno vremensko napoved za območje Gorenjske, Savinjske in Koroške regije.