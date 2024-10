Deževje povzročalo težave, obilnejše padavine še do petka

Center za obveščanje je zabeležil 89 dogodkov, največ na območju Nove Gorice. Meteorna voda in vodotoki so zalivali objekte in cestišča. Zaradi razmočenega terena se je podrlo nekaj dreves, sprožilo se je tudi osem zemeljskih plazov.

Po podatkih uprave za zaščito in reševanje so centri za obveščanje največ dogodkov zabeležili na območju regijskega centra Nova Gorica (43), sledijo Kranj (12), Ljubljana (devet), Novo mesto (devet), Celje (osem), Maribor (tri), Brežice (dva) in Slovenj Gradec z enim dogodkom. Na terenu je bilo aktivnih 44 gasilskih enot, od tega sedem poklicnih. Gasilci so s protipoplavnimi vrečami zaščitili ogrožene objekte, iz njih črpali vodo, odstranjevali podrta drevesa in posledice plazov.