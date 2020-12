Poplave in plazovi, ponekod še vedno velja oranžno opozorilo

Močne padavine so v nedeljo zajele predvsem zahodno polovico države. Iz več občin so poročali o naraslih vodotokih in poplavah. Na izpostavljenih območjih so poplavljale reke Dragonja, Gradaščica in Reka. Največ težav so čez dan imeli na Obali, Gorenjskem in Notranjskem.

Zlasti na teh območjih je voda zalivala kleti in pritlične prostore stanovanjskih hiš, ponekod so stanovanjske objekte ogrozili tudi zemeljski plazovi. Številne lokalne ceste je poplavilo, ponekod so bile te zaprte tudi zaradi plazov. Napovedano visoko plimovanje v slovenski Istri ni pustilo hujših posledic, so pa nevšečnosti povzročile meteorne vode.

Sprožilo se je več manjših plazov, največ preglavic je meteorna voda povzročila v Sečovljah in Strunjanu. Voda je zalila tudi nekaj stanovanjskih objektov, vendar ntančnega števila zalitih objektov še ni. Razdeljenih je bilo tudi večje število protipoplavnih vreč. V Piranu je voda zalila najmanj 25 objektov.