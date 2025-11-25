Svetli način
Deževno bo: za jugozahod izdali oranžno opozorilo

Ljubljana, 25. 11. 2025 06.26 | Posodobljeno pred eno minuto

N.L.
Pred nami je deževno dopoldne. Obilneje bo deževalo predvsem v zahodnih in južnih krajih. Agencija za okolje je za jugozahod države, kjer lahko pade od 50 do 100 mm padavin, izdala oranžno opozorilo.

Meja sneženja se bo danes dvignila na nadmorsko višino okoli 1600 metrov, le na območju Julijskih Alp lahko sneži do dolin. Na Primorskem in Notranjskem bo pihal okrepljen jugo. Jutranje temperature bodo od 4 do 12, v alpskih dolinah malo nad 0 stopinj Celzija.

Popoldne bodo padavine slabele in marsikje ponehale. Veter bo oslabel. Popoldanske temperature bodo od 6 do 11, na severozahodu okoli 4 stopinj Celzija, napovedujejo na Arsu.

Vremensko opozorilo
Vremensko opozorilo FOTO: Arso

Zaradi napovedanih padavin bo povečana nevarnost za nastanek zemeljskih plazov, še posebej na območju jugozahodne Slovenije. Verjetnost pojavljanja zemeljskih plazov bo naraščala sorazmerno s količino padavin tudi v drugih delih države.

"Prebivalci naj bodo pozorni na pojavljanje sprememb na tleh, objektih in pobočjih. Še posebej naj bodo pozorni na pojavljanje svežih razpok, posedanje in zdrse zemljine ter na površinsko zastajanje vode," so sporočili z Geološkega zavoda Slovenije. Dodali so, da naj prebivalci v primeru pojava sprememb na tleh ali objektih ter v primeru sprožitve plazu pokličejo na številko 112.

Meja sneženja se bo spustila

V noči na sredo bodo predvsem v vzhodni polovici države znova rahle padavine. Zapihal bo severovzhodnik, na Primorskem šibka burja. Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 700 m. V sredo čez dan se bo od severa jasnilo, v južni Sloveniji lahko nastane še kakšna ploha.

V četrtek in petek kaže na delno jasno in hladnejše vreme. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja.

