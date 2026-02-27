Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Poplava dezinformacij, na katero Slovenija nikakor ni imuna

Ljubljana, 27. 02. 2026 07.29 pred 1 uro 5 min branja 37

Avtor:
Maja Pavlin
Marko Milosavljević

"Ni vsaka napačna informacija tudi dezinformacija," je ob predstavitvi publikacije Boj proti dezinformacijam poudaril eden od njenih avtorjev Marko Milosavljević. Slednje so namreč običajno namerne in strateško ustvarjene neresnične in zavajajoče informacije, ki imajo namen povzročati zmedo ali doseči specifične gospodarske, politične in družbene cilje. Nanje ni imuna niti Slovenija, je poudaril. A kako naj jih v informacijski poplavi in razvoju tehnologij prepoznati? Zlasti ob dejstvu, da marsikdo ne prepozna niti finančnih ali zdravstvenih goljufij.

"V preteklih letih je bilo kar nekaj dilem glede tega, ali imamo tudi v Sloveniji težavo z dezinformacijami. Številni mediji in državni organi so bili prepričani, da pri nas teh težav ni. Da imamo težave zgolj s kakšno napačno izjavo, s kakšnim napačnim kontekstom, a da dezinformacij v smislu kampanj, ki se vodijo z nekimi določenimi cilji, v Sloveniji ni," je ob predstavitvi publikacije dejal profesor novinarstva na Fakulteti za družbene vede Marko Milosavljević.

Marko Milosavljević
Marko Milosavljević
FOTO: Damjan Žibert

A kot je ob tem poudaril, slednje ne drži. Dezinformacije predstavljajo veliko težavo tudi v slovenskem prostoru in nikakor niso tako redke, kot si morda marsikdo misli. "Dezinformacije se pojavljajo na različnih področjih, od gospodarstva do politike. Izkušnje iz različnih držav kažejo, da so bile strateško plasirane dezinformacije pogosto finančno podprte iz tujine, včasih pa tudi iz domačih finančnih krogov," je dejal.

Navedel je primer z zadnjih ameriških volitev, ko se je izkazalo, da so bili nekateri oglasi v podporo določenemu političnemu kandidatu na Facebooku kupljeni v Teksasu, plačani pa so bili v ruskih rubljih.

V publikaciji, ki jo je Milosavljević ustvaril v sodelovanju z Melito Poler in Romano Biljak Gerjevič, obe s Fakultete za družbene vede, in ki je nastala na pobudo Urada vlade za komuniciranje, so tako posebno težo namenili tudi vplivu dezinformacij na volitve in demokracijo, pri čemer Slovenija po mnenju Milosavljevića še zdaleč ne predstavlja nepomembne tarče.

Kot članica Nata in Evropske unije ima namreč Slovenija geostrateški pomen, zato je lahko predmet interesov tujih akterjev: "Slovenija je še kako relevantna. Mogoče predstavlja majhen, ampak vsekakor pomemben košček nekega mozaika. Zato gotovo ne vidim razloga, da bi kdo na tem področju zanemarjal Slovenijo."

Dezinformacijske kampanje so ob tem v predvolilnem obdobju praviloma intenzivnejše, pri čemer podatek o lastništvu medijev in financiranje manjših portalov, ki delijo informacije, ni nepomemben. "Če niste med prvimi desetimi ali 20 po dosegu, za oglaševalce praktično ne obstajate. Logično vprašanje je torej, od česa ti portali živijo," je dejal in dodal, da bi morali biti kriteriji za državno oglaševanje jasni in tržno utemeljeni, kot to zahteva evropski akt o medijski svobodi.

'Ni vsaka napačna informacija tudi dezinformacija'

Avtorji ob tem opozarjajo, da v javnosti pogosto prihaja do mešanja med pojmi napačna informacija, zavajajoča informacija in dezinformacija. Kot je poudaril Milosavljević, ni vsaka napaka, ki jo novinar ali politik naredi, že dezinformacija. Napačna letnica ali naziv sta namreč lahko zgolj napaki, medtem ko so dezinformacije namerne, strateško ustvarjene neresnične ali zavajajoče informacije, katerih cilj je povzročiti zmedo ali doseči specifične politične, gospodarske ali družbene učinke.

Boj proti dezinformacijam
Boj proti dezinformacijam
FOTO: Damjan Žibert

Ob tem je izpostavil tudi manipulacijo skozi selekcijo specifičnih podatkov, ki so predstavljeni enostransko ali pa iz konteksta, ter s pomočjo tehnologij, kot je na primeru montaža slike ali uporaba umetne inteligence.

Po besedah Milosavljevića je prav generativna umetna inteligenca v zadnjem letu povzročila eksplozijo novih in vse bolj prepričljivih manipulacij. "Zaradi prefinjenosti tehnologij je vse težje ločiti med vsebino, ki je generirana s pomočjo umetne inteligence, in pa resnično vsebino," je poudaril.

Ob tem pa je opozoril, da tudi orodja za prepoznavanje takšnih generiranih vsebin niso nezmotljiva. Včasih se bo tako zgodilo, da bodo tovrstna orodja kot vsebino, ki je bila generirana s pomočjo umetne inteligence, zaznala tudi fotografije, ki jim je bil dodan filter oz. pri katerih je oseba izboljšala ostrino ali kontrast slike.

Preberi še 'Proti medijem se lahko borimo tako, da prostor preplavimo s sranjem'

V publikaciji so tako predstavili tudi orodja, ki lahko ljudem omogočijo preverjanje oz. potrjevanje informacij: vzvratno iskanje podob ("Google reverse image search"), orodja za zaznavanje umetne inteligence, preverjanje geolokacije in kronolokacije, analiza metapodatkov, detektorji uporabe generativne umetne inteligence, ekstrakcija in analiza podatkov na družbenih omrežjih itd.

'Toliko so nekateri naivni, na drugi strani pa drugi toliko prepričljivi'

Opozoril je tudi na nizko stopnjo medijske in informacijske pismenosti, kar se kaže ne le pri političnih vsebinah, temveč tudi pri finančnih in zdravstvenih prevarah. Policija je po njegovih besedah v enem letu obravnavala okoli 2500 prijav finančnih prevar s skupno škodo v višini več deset milijonov evrov.

Prav ti primeri po njegovem mnenju kažejo, kako ranljive so določene skupine za tovrstne goljufije. "Toliko so na nek način naivni oz. so na drugi strani goljufi toliko prepričljivi. Zakaj torej mislimo, da se lahko goljufije zgodijo zgolj tu, na nekih drugih področjih pa ne?" se sprašuje.

Kako naj torej v luči tega ljudje prepoznajo dezinformacije, ki poplavljajo splet in javnost, lansirajo pa jih tudi tisti, ki medijskim pravilom niso zavezani? Milosavljević se strinja, da smo ljudje z razmahom tehnologij in družbenih omrežij veliko pridobili, a obenem tudi izgubili. "Gotovo smo pridobili možnost izredno hitrega dostopa do množice informacij, ki jih pred 25, 30 leti nekako nismo dobili," je dejal.

Marko Milosavljević
Marko Milosavljević
FOTO: Damjan Žibert

Skupaj z razvojem tehnologije se je razvijala tudi podoba medijev, nato so na trg vstopila še družbena omrežja. "V vse to smo vstopili z nekim entuziazmom, z nekim optimizmom, ker bo konec teh vratarjev, konec bo odbiranja, konec bo filtriranja, manipulacij, vsi bodo lahko objavili vse," je dodal.

A opozoril je, da se je ob vsem tem izkazalo, da masa informacij ljudi včasih tudi zmede ter da je včasih celo namenoma takšna.

Za ene stroga pravila, za druge bolj ohlapna

Kakšno vlogo pa pri vsem tem igra profesionalno novinarstvo? In kakšno imajo spletni vplivneži ter družbena omrežja?

Mediji imajo tako pri zagotavljanju verodostojnih informacij še posebej pomembno vlogo zaradi omejenih možnosti odzivanja na dezinformacije, zlasti na družbenih omrežjih. "Nujno je, da informacije dosledno preverjajo, upoštevajo profesionalno normo točnosti in spoštujejo standarde novinarske profesionalnosti."

Mediji so zavezani zakonodaji, kodeksom in pravilom, medtem ko ta režim za vplivneže, ki imajo lahko tudi večji doseg, ni tako strog, je poudaril. "Imamo vplivneže s sto tisoč sledilci, ki niso zavezani nobenim profesionalnim pravilom. Škoda, ki jo lahko naredi s svojimi objavami, pa je lahko posledično veliko večja, kot bi jo naredil takšen medij."

Preberi še Lažne novice: novinarstvo pod časovnim pritiskom

Ob tem je izpostavil paradoks: "Redakcije so kadrovsko in finančno oslabljene, a se od njih pričakuje, da bodo nosile glavno breme preverjanja informacij in razkrivanja dezinformacij." Tudi zaradi tega bi morali po njegovem mnenju okrepiti državno pomoč medijev.

Na vprašanje o vlogi države na tem področju pa je Milosavljević ocenil, da je bilo v zadnjem desetletju storjenega premalo. Kljub številnim razpravam in projektom ni bilo vzpostavljenih dovolj sistemskih rešitev.

dezinformacije marko milosavljević lažne novice manipulacija

Izplačane za 4,2 odstotka višje pokojnine in razlika za januar

V predvolilnem obdobju vse bolj napeto

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
KOMENTARJI37

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
klop12
27. 02. 2026 08.57
desnakarji se hitr branijo, ker so vir dezinformacij
Odgovori
+1
1 0
Bolfenk2
27. 02. 2026 08.56
Ko Milosavljevič predava o dezinformacijah pa ti postane slabo. Podpornik levičarskih medijev, ki že leta perejo možgane ovcam z dezinformacijami, da vsakič volijo levo opcijo, ki je vedno v škodo delovnega človeka in podjetnika. Najbolj sem v šoku, ko mi pošten delavec pove, da je volil leve. Sedaj pa imate vsaj 20% nižji standard po 4 letih leve vlade, če ravno niste srečneži iz javnega sektorja, kjer so nekaj višali plače.
Odgovori
+1
1 0
DK48
27. 02. 2026 08.56
Ma večina teh starejših novinarjev in profesorjev še računalnika ne zna uporabljat,če jih neki vplivneži vrtijo okoli mezinca.
Odgovori
0 0
Vera in Bog
27. 02. 2026 08.55
Strokovnjak za medije, ne vidi te pristranskosti in manipulacije !
Odgovori
0 0
BMReloaded
27. 02. 2026 08.54
Kampanja za 🐑...pa to
Odgovori
+2
2 0
Tami69
27. 02. 2026 08.52
Pred vsakimi volitvami potegnejo tega kmeta.za iz FDV. Pa kdo vam še kaj verjame bureki? Se sami sabi ne verjamejo več..Vse kar objavite so dezinformacije..
Odgovori
+2
2 0
abmam
27. 02. 2026 08.52
Vir dezinformacij ste prav vi, uradni mediji!
Odgovori
+4
4 0
Con-vid 1984
27. 02. 2026 08.47
Ta medij je 100% dezinformacija. Drugače so pa tole pritlehni poskusi uvajanja cenzure s strani naših pedožidkov.
Odgovori
+6
6 0
abmam
27. 02. 2026 08.51
Sem prepričan, da ti bodo ta upravičeni komentar kmalu izbrisali, he, he, ...
Odgovori
+4
4 0
Meee
27. 02. 2026 08.47
Vlada RS daje dnevno več napačnih informacij!! to se od vlade ne spodobi!!! kako pa potem lahko pričakujejo od nas, da bomo delali vse po pravili?
Odgovori
+5
5 0
Smuuki
27. 02. 2026 08.47
Laži po domače ali dezinformacije v današnjem času prihajajo dnevno iz logov burek koalicije. Eno govorijo rezultatov ni oziroma so diametralno nasprotni njihovemu leporečenju. Ne takih pravljičarjev res ne potrebujemo. Čas je za spremembo, za ljudi ki vedo kaj hočejo, zmorejo in znajo. Burek koalicija je utrujena, iztrošena, izpeta in si zasluži počitek
Odgovori
+6
6 0
Justice4all
27. 02. 2026 08.40
Mama vseh dezinformacij in laži je VDLajn z čipi iz pralnih strojev ter razpad Russije...Pa Kallas koliko jih naseka vsak dan???
Odgovori
+4
4 0
abmam
27. 02. 2026 08.48
Točno to.
Odgovori
+3
3 0
nelika123
27. 02. 2026 08.40
Darko Muzenic pravi,da ne bo komentiral ali je deloval na ukaz agoloba,ker ne ve kdo je vir vplivneža in tudi ne ali je verodostojen.haha.omg.vi pa kar bluzite o dezinformacijah
Odgovori
+3
3 0
Justice4all
27. 02. 2026 08.39
Koliko dezinformacij izrečejo na soočenjih,pa se nihče ne spotika ob to...
Odgovori
+4
4 0
ArseneLupin
27. 02. 2026 08.36
MIlosavljeviču, tipičnemu levičarskemu ideologu, pač ni za zaupati. In tu sem končal z njim! Škoda časa!
Odgovori
+4
6 2
2mt8
27. 02. 2026 08.30
FDV je proizvodnja levih usmerjencev ki ne razmišljajo s svojo glavo. Je to dezinformacija?
Odgovori
+11
12 1
ČrniGad
27. 02. 2026 08.29
Ko slišim, berem besedne zveze ''teorija zarote'', ''skrajno desni'', ''dezinformacije'' že vem, da bo to en kup dezinformacij v članku, novici.
Odgovori
+8
8 0
ČrniGad
27. 02. 2026 08.26
Dezinformacije, ki pa so sprejemljive: ''covid cepiva so koristna in učinkovita'', ''inženirji nas kulturno obogatijo in ne delajo problemov, če o tem ni nič poročano'', ''Putin bo napadal Evropo'', ''v Evropi so skrajno desne stranke'', ''moški je lahko ženska''... ... ... in seveda ''za učinkovite javne sisteme moramo pobrat več''.
Odgovori
+5
5 0
punkracij
27. 02. 2026 08.26
Gospod zagotovo pripaa opciji,ki trenutno vodi to našo podalpsko domovino.
Odgovori
+11
11 0
bibaleze
Portal
Kako prepoznati prve znake avtizma pri malčku
Najpogostejše napake pri uvajanju goste hrane, ki jih starši pogosto spregledajo
Najpogostejše napake pri uvajanju goste hrane, ki jih starši pogosto spregledajo
Nosečnost spomladi: kaj morajo bodoče mamice vedeti o alergijah, utrujenosti in prehrani
Nosečnost spomladi: kaj morajo bodoče mamice vedeti o alergijah, utrujenosti in prehrani
Zakaj so današnje mame bolj izčrpane kot generacije pred njimi? Psihologi razkrivajo razloge
Zakaj so današnje mame bolj izčrpane kot generacije pred njimi? Psihologi razkrivajo razloge
zadovoljna
Portal
Turški igralec, ki lomi srca in šibi kolena na odru Sanrema
Dnevni horoskop: Ovni bodo spontani, bike čaka uspeh
Dnevni horoskop: Ovni bodo spontani, bike čaka uspeh
3 skupine živil, ki se jih moramo izogibati v večernih urah
3 skupine živil, ki se jih moramo izogibati v večernih urah
Čevlji, ki bodo hit letošnje pomladi
Čevlji, ki bodo hit letošnje pomladi
vizita
Portal
Skriti simptomi pomanjkanja vitamina B12, ki jih večina ljudi spregleda
Zakaj se po 40. letu poveča tveganje za bolezni ščitnice
Zakaj se po 40. letu poveča tveganje za bolezni ščitnice
Kako hrana vpliva na imunski sistem in alergije
Kako hrana vpliva na imunski sistem in alergije
Nenadna izguba las pri ženskah: najpogostejši vzroki
Nenadna izguba las pri ženskah: najpogostejši vzroki
cekin
Portal
Kupil stanovanje in nato bridko obžaloval
Tako je nagradil delavce: na mizi milijoni, zaposleni si kar postrežejo sami
Tako je nagradil delavce: na mizi milijoni, zaposleni si kar postrežejo sami
Takoj bo jasno, kdo ima finančne težave
Takoj bo jasno, kdo ima finančne težave
Razbijamo mite: Varčevanje pomeni odpovedovanje
Razbijamo mite: Varčevanje pomeni odpovedovanje
moskisvet
Portal
Šokiral v podcastu in pokazal svoje umazane noge
5 napak, ki jih moški najpogosteje delajo v fitnesu – in kako jih odpraviti
5 napak, ki jih moški najpogosteje delajo v fitnesu – in kako jih odpraviti
Cesta smrti v Boliviji: zakaj velja za najnevarnejšo cesto na svetu
Cesta smrti v Boliviji: zakaj velja za najnevarnejšo cesto na svetu
Med sprehodom je ustavila promet in dvignila temperaturo
Med sprehodom je ustavila promet in dvignila temperaturo
dominvrt
Portal
Nevarna napaka pri pospravljanju kuhinje: tako lahko trajno uničite svoje nože
Nepravilno postavljene sanitarne cevi: kako preprečiti zamašitve in poplave
Nepravilno postavljene sanitarne cevi: kako preprečiti zamašitve in poplave
Zakaj analogne sobe postajajo novi trend bivanja
Zakaj analogne sobe postajajo novi trend bivanja
Sladki krompir lahko vzgojite tudi doma
Sladki krompir lahko vzgojite tudi doma
okusno
Portal
Ključni nasveti za popolne salzburške žličnike, ki se topijo v ustih
5 jabolčnih sladic, ki jih obožujemo in so popolne za vikend razvajanje
5 jabolčnih sladic, ki jih obožujemo in so popolne za vikend razvajanje
Kako zmehčati goveje zrezke? Preizkušene metode za popoln rezultat
Kako zmehčati goveje zrezke? Preizkušene metode za popoln rezultat
Hitra jed, ki jo imamo vsi radi in jo pripravimo, ko imamo prazen hladilnik
Hitra jed, ki jo imamo vsi radi in jo pripravimo, ko imamo prazen hladilnik
voyo
Portal
Kmetija
Starec in pištola
Starec in pištola
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ježek Sonic 2
Ježek Sonic 2
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543