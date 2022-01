Dežurne posadke letalstva SV tudi letu 2021 reševale številna življenja

Po podatkih Ministrstva za obrambo so dežurne posadke letalstva Slovenske vojske prepeljale 644 poškodovanih ali obolelih oseb, na pogorišča odvrgle okoli 110.000 litrov vode in skupaj letele 711 ur.

Helikopterske posadke 15. polka vojaškega letalstva so v prvih dneh novega leta poletele na pomoč že osemkrat, od tega so štirikrat pomagale pri reševanju v gorah, trikrat so zagotovile helikopterski nujni medicinski prevoz in na novega leta dan sodelovale pri gašenju požara na območju Nanosa.