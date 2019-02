Diagnoza epilepsija: od pomanjkanja kadrov do skrivanja bolezni zaradi stigme

Za epilepsijo so značilni ponavljajoči se napadi, ki so različnih oblik. Pogosto pa bolezen spremljajo čustvene, umske in socialne posledice. Žal je epilepsija ponekod še vedno označena negativno, ljudje imajo o bolnikih predsodke, ki pa jih ravno s širjenjem informacij in vedenja o bolezni želimo odpraviti. Osebe z epilepsijo imajo zaradi bolezni, napadov in prilagoditev že tako dovolj veliko osebnih in družbenih ovir, vsak predsodek o bolezni, pa jim postavlja še dodatne ovire.

Danes obeležujemo mednarodni dan epilepsije, ki ga zaznamujemo po vsem svetu na pobudo Mednarodnega urada za epilepsijo (IBE) in Mednarodne Lige proti epilepsiji (ILAE). V več kot 120 državah po vsem svetu, ki so zastopane v IBE in ILAE, na ta dan pripravljajo najrazličnejše aktivnosti z namenom ozaveščanja in zmanjševanja predsodkov. Tudi pri nas, kjer ta dan zaznamujemo že devetič.

V Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) na trditve nevrologov, da po njihovih podatkih kar 40 odstotkov bolnikov z epilepsijo nima ustrezne obravnave, odgovarjajo: "Ocenjujemo, da je razlog v pomanjkanju kadra, saj je ZZZS že od leta 2016 pričel plačevati vse prve specialistične preglede količinsko neomejeno, glede na dejanske potrebe zavarovanih oseb. V lanskem letu (pa tudi v letu 2017) pa je plačilo programa vseh specialističnih ambulant povečal za do 20 odstotkov preseganja letnega programa (vsaka ambulanta je lahko povečala letni obseg dela za petino). Finančna sredstva so torej vse manj razlog za dolge čakalne dobe, temveč so v ospredju nefinančni razlogi, kot je pomanjkanje kadra in ustrezna organizacija dela. Čeprav je torej ZZZS priznal dodatno 20-odstotno preseganje programa specialistične nevrologije, je bil ta v letu 2018 presežen le za 4 odstotke (v letu 2017 pa za 5,5 odstotka)."

Slovenija je del razvitega zdravstvenega sveta, za katerega velja, da kar do 40 odstotkov ljudi z epilepsijo nima ustreznega zdravljenja. Dostopnost do specialistov, ki se poglobljeno ukvarjajo z epilepsijo (epileptologov), je pri nas še vedno premajhna, kar podaljšuje čakalne dobe za obravnave, še zlasti pri bolnikih s trdovratnimi epilepsijami v odrasli dobi. Čim hitrejša obravnava in dodatna diagnostika sta še posebno pomembni pri bolnikih s težkim potekom epilepsije v otroškem obdobju, še zlasti, kadar gre za spremljajoč zastoj v razvoju ali upad razvoja zaradi epilepsije. Pri teh je potrebno čim prej zagotoviti predkirurško diagnostiko in jih, v kolikor so ustrezni kandidati, tudi čim prej usmeriti na kirurgijo, opozarjajo v društvu.

Beseda epilepsija izhaja iz starogrške besede ἐπιλαμβάνειν, ki pomeni zgrabiti, mučiti. To veliko pove o hudih bolečinah in stiskah, ki jim je med napadom izpostavljen bolnik. Včasih so jo imenovali tudi božjast in padavica, zaradi nepoznavanja bolezni pa so mnogi verjeli, da je epileptika obsedel zlobni duh. Številni bolniki in njihove družine zato še vedno skrivajo bolezen.

Specialist nevrolog Matevž Kržan opozarja, da lahko epilepsija osebi prinese mnogo dodatnih težav, ker ne ve, kdaj bo naslednjič zbolela. "Marsikdo zaradi varnosti ne sme voziti avtomobila. Večina je težje zaposljivih zaradi predsodkov, ki se jih zaradi epilepsije ne morejo otresti. S tem je povezanih več velikih ali drobnih težav tako v osebnem kot v družabnem življenju, kar imenujemo označenost (stigma). Velikokrat so te dodatne življenjske težave in preizkušnje hujše od samih epileptičnih napadov, kar kaže na dejstvo, da epilepsija niso samo napadi," opozarja nevrolog.

Pri približno treh četrtinah oseb so zdravniki uspešni z zdravili. Pri ostalih so potrebni dodatni, pogosto zamudni in dragi postopki diagnostike in zdravljenja. "Ko gre za možgane, nobena obravnava ni tako dobra, da je ne bi mogli izboljšati. V našem prostoru je poleg tega zelo pereče pomanjkanje opreme, sredstev in ustrezno usposobljenih sodelavcev, da bi primerne oblike zdravljenja lahko ponudili čim hitreje vsem, ki jih potrebujejo. Soočamo se s pomanjkanjem posluha za tovrstne težave pri odločevalcih kot so ministrstva, zavarovalnica in vodstva zdravstvenih ustanov, kjer pogosto naletimo na neodzivnost ali popolno nerazumevanje," je oster Kržan.

ZZZS lani za vse operacije v tujini namenila 7,78 mio evrov

Na ZZZS smo preverjali tudi podatke glede operacij bolnikov z epilepsijo v tujini. Podatkov sicer ne vodijo ločeno po starosti in vrsti operacije, tako da podatka, koliko epileptikov je bilo operiranih v tujini, nimajo. So nam pa posredovali podatek, da so zavarovane osebe v letu 2016 vložile 774 vlog, v letu 2017 pa 702

vlog za napotitev na zdravljenje v tujino zaradi izčrpanih možnosti zdravljenja v Sloveniji. Odobrenih je bilo v letu 2016 591 vlog in v letu 2017 525 vlog. Zavarovane osebe so bile na zdravljenje, preiskavo ali pregled iz razloga izčrpanih možnosti zdravljenja v Sloveniji največkrat napotene v Avstrijo, Nemčijo in Italijo. Storitve, ki so bile najpogosteje opravljene v tujini pa se nanašajo na področje zdravljenja epilepsije, srčne kirurgije, selektivne dorzalne rizotomije, različna kirurška zdravljenja in stereotaktično obsevanje s Cyber knife ter v zvezi s tem

povezani pregledi. Odhodki ZZZS za načrtovano zdravljenje v tujini so v letu 2016 znašali 6,51 milijona evrov, v letu 2017 6,58 milijona evrov in v letu 2018 že 7,78 milijona evrov.