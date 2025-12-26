Ne, resno? Diamantna poroka babice in dedka Damjana Murka

Rubrika Ne, resno? je tokrat malce drugačna: štajerski slavček Damjan Murko je Aleksandra Pozveka povabil na diamantno poroko njegove babice in dedka. Pozvek je na slovesnem obredu igral na orgle, želja mladoporočencev pa je bila zelo jasna: dovoljeno je vse – samo Murko naj ne poje.