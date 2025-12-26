Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Zanimivosti

Ne, resno? Diamantna poroka babice in dedka Damjana Murka

Maribor, 26. 12. 2025 19.47 pred 36 minutami 1 min branja 1

Avtor:
Svet
Damjan Murko

Rubrika Ne, resno? je tokrat malce drugačna: štajerski slavček Damjan Murko je Aleksandra Pozveka povabil na diamantno poroko njegove babice in dedka. Pozvek je na slovesnem obredu igral na orgle, želja mladoporočencev pa je bila zelo jasna: dovoljeno je vse – samo Murko naj ne poje.

poroka Damjan Murko povabilo stari starši

Kateri so papeževi najljubši filmi?

Na dražbo gre Rembrandtova risba leva, vredna dobrih 17 milijonov

SORODNI ČLANKI

Ne, resno? Zadnji jesenski tedni

Je Pozvek res postal del premierjeve ekipe?

Drama v rubriki Ne resno

Ne, resno z Aleksandrom Pozvekom

  • Služba
  • Pravna pomoč za ceno malice
  • Nepremičnine
  • Nekdanji partner
  • Pridobite brezplačen nasvet
  • Zavarovanje pravne zaščite v prometu
  • Ali se vaša služba nikoli ne konča?
  • Družina
  • Mobing
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
2fast4
26. 12. 2025 20.23
samo murkovino še je manjkalo pa smo popolni...
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Tako je videti empatija pri dvoletniku
Kako ostati miren, ko otrok doživi izpad jeze: moč radikalnega sprejemanja
Kako ostati miren, ko otrok doživi izpad jeze: moč radikalnega sprejemanja
Mama ali hči? Zvezdnica in hčerka sta kot dvojčici
Mama ali hči? Zvezdnica in hčerka sta kot dvojčici
Najboljši učitelj na svetu: Ko učenci postanejo srce pouka
Najboljši učitelj na svetu: Ko učenci postanejo srce pouka
zadovoljna
Portal
13 let sta bila par, a se nikoli nista poročila
Dončić spregovoril o nominaciji za najbolj seksi Slovenca leta 2025
Dončić spregovoril o nominaciji za najbolj seksi Slovenca leta 2025
Dnevni horoskop: Ovni bodo umirjeni, škorpijoni sledijo srcu
Dnevni horoskop: Ovni bodo umirjeni, škorpijoni sledijo srcu
Ali moramo s partnerjem res vse početi skupaj?
Ali moramo s partnerjem res vse početi skupaj?
vizita
Portal
Koliko korakov potrebujemo, da pokurimo praznične dobrote?
Lahko temna čokolada upočasni staranje?
Lahko temna čokolada upočasni staranje?
7 živil, ki lahko naravno zmanjšajo zgago
7 živil, ki lahko naravno zmanjšajo zgago
Piješ preveč alkohola?
Piješ preveč alkohola?
cekin
Portal
Tega na razgovoru nikar ne povejte
Validirajte se ob vstopu na brezplačen avtobus za ogled lučk v Ljubljani
Validirajte se ob vstopu na brezplačen avtobus za ogled lučk v Ljubljani
Božična torta zamajala imperij modne ikone
Božična torta zamajala imperij modne ikone
Kje v Evropi imajo najvišje pokojnine?
Kje v Evropi imajo najvišje pokojnine?
moskisvet
Portal
Bivši predsednik uživa na eksotični lokaciji
To je krivo, da decembra zapravite več denarja
To je krivo, da decembra zapravite več denarja
Tako se boste lahko z vsake zabave vrnili brez mačka
Tako se boste lahko z vsake zabave vrnili brez mačka
Kako v prazničnem času okrepiti telo, možgane in energijo?
Kako v prazničnem času okrepiti telo, možgane in energijo?
dominvrt
Portal
Ta skrivnost doma je tako nenavadna, da je skoraj neverjetna
Drevesa, ki jih lahko gojimo v svoji dnevni sobi
Drevesa, ki jih lahko gojimo v svoji dnevni sobi
Kako pogosto bi morali obračati vzmetnico?
Kako pogosto bi morali obračati vzmetnico?
Je oblačenje psov pozimi res potrebno?
Je oblačenje psov pozimi res potrebno?
okusno
Portal
Po praznični pojedini: hitri napitki za prebavo in dobro počutje
Popolna jed iz pečice, ki nikoli ne razočara
Popolna jed iz pečice, ki nikoli ne razočara
Praznični prigrizki, ki jih pripravimo v samo nekaj minutah
Praznični prigrizki, ki jih pripravimo v samo nekaj minutah
Tako boste pripravili najboljše kuhano vino
Tako boste pripravili najboljše kuhano vino
voyo
Portal
Na krilih upanja
Tudi to je božič
Tudi to je božič
Tačke na patrulji: Film
Tačke na patrulji: Film
Na lovu
Na lovu
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425