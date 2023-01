Diamantne plošče za beton in asfalt

Kaj so diamantne rezalne plošče?

Diamantne rezalne plošče so plošče, ki se uporabljajo za rezanje betona in asfalta. Diamantne rezalne plošče so narejene iz trdnega materiala, ki vsebuje diamante, ki služijo kot rezila. So zelo trpežne in odporne na obrabo, zato so idealne za uporabo na trdih površinah.

icon-expand Rezalna plošča Husqvarna S35 FOTO: Arhiv ponudnika

Kako se uporabljajo? Diamantna rezalna plošča se lahko uporablja na različnih strojih. Pred uporabo se mora plošča namesti na stroj. Diamantne rezalne plošče so idealne za uporabo na trdih površinah, ki so zahtevne za rezanje. Rezalne plošče z diamantnimi rezili lahko proizvedejo natančne in gladke reze, ki so potrebni za različne projekte, kot so gradnja cest, kanalizacijske in vodovodne projekte. Diamantne rezalne plošče se lahko uporablja dolgo časa brez potrebe po rednem vzdrževanju. Priporočljivo je, da se rezila redno brusi z rezanjem v suhi brusni kamen, ki odstrani vezivo od diamanta.

icon-expand Rezalna plošča Husqvarna S45 FOTO: Arhiv ponudnika

Kako izbrati najboljšo rezalno ploščo za beton? Izbira diamantne rezalne plošče za asfalt je odvisna od potreb in specifikacije projekta. Pri izbiri rezalne plošče za beton je pomembno upoštevati debelino betona, ki ga želite rezati in trdoto samega materiala. Diamantne rezalne plošče za beton se lahko razlikujejo po velikosti, segmentih, sestavi in izvrtini za vpetje. Za debel beton se priporoča uporaba plošč z večjim premerom saj boste hitreje napredovali, izbira je odvisna tudi od rezalnega stroja in zahtev.

icon-expand Rezalna plošča Husqvarna S65 FOTO: Arhiv ponudnika