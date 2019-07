Zaradi neplačanih regresov in nadur o tožbi razmišljajo tudi zaposleni

Jasna Klepec, zdajšnja direktorica in lastnica murskosoboškega podjetja Hotel Diana trdi, da ji je državna sekretarka, bivša lastnica in direktorica Diane zamolčala, da kupuje mačka v žaklju, okostnjaki iz omar pa so začeli padati kmalu po primopredaji: "Sem ogoljufana predvsem zaradi tega, ker ne vem, kdo bi se odločil za nakup podjetja za kakršnokoli ceno, če veš, da bo treba čez tri mesece prostore izpraznit."

Kot pravi, naj bi ji Belčeva, ki ji je decembra lani prodala podjetje, ne pa nepremičnine, zamolčala pravnomočen sklep o spraznitvi prostorov, sicer v lasti avstrijske slabe banke. Trdi, da je 50.000 zahtevala na roko, v kupoprodajno pogodbo pa zapisala zgolj 30.000 kupnine. A to še ni vse, Belčevi s tožbo grozi skoraj 50 zaposlenih: "Očitamo ji, da je zamolčala jubilejne nagrade za 10 let in tudi nadurno delo je bilo zamolčano, traja pa vse to za pet let nazaj," pravi Suzana Jančar, sindikalna zaupnica.