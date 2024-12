Dieta s surovim mesom in slano vodo: ne le bizarna, tudi nevarna

Surova jajca, surovo mleko, surovo meso in litri slane vode. Na družbenih omrežjih med Slovenci kroži ne le bizarna, ampak predvsem nevarna dieta. Njeni zagovorniki prepričujejo, da se bo telo na ta način hidriralo, očistilo strupov in pozdravilo vseh bolezni. Glavobole, visok pritisk, omotico, zatečenost, pa drisko, izpuščaje, kašelj, utrujenost in druge simptome, ki se ob tem pojavljajo, pripisujejo razstrupljanju in hkrati podpihujejo nezaupanje v uradno medicino. Nekateri tako prehranjujejo celo majhne otroke.