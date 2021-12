Po turističnih še digitalni boni v vrednosti 150 evrov, a ne za vse

Kakšna bo vrednost bona?

150 evrov. Do njih bodo upravičeni dijaki in študenti naravoslovnih in tehniških smeri in tisti starejši, ki se bodo vključili v posebne brezplačne izobraževalne programe. "Starejšim od 55 let želimo omogočiti dostop do brezplačnih tečajev osnovnih digitalnih veščin, ki bodo vključevale tudi rokovanje s spletno banko in spletnimi storitvami državne uprave. Mlajše pa želimo navdušiti nad tehniškimi znanji in poklici, ki jih danes tako zelo primanjkuje," pojasnjuje Andrijanič.

Tudi za najbolj iskane poklice na ministrstvu pripravljajo subvencionirane tečaje, denimo programiranja in robotike. Andrijanič verjame, da bo zakon v državnem zboru sprejet že spomladi, da bi lahko prvi svoje bone unovčili še pred začetkom naslednjega šolskega leta.