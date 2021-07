Digitalna preobrazba in politična agenda digitalizacije

Agende v družbi so determinirane z ekonomskimi, političnimi, kulturnimi in drugimi pomembnimi zgodovinskimi dogodki. Pandemija covida-19 je zagotovo eden od največjih in najbolj očitnih problemov sodobnega časa. Pod največjim pritiskom pandemije smo bili zaprti vsak v svojo občino in takrat smo ugotovili, da lahko veliko stvari opravimo na daljavo. Bistveno se je spremenilo vsakdanje delovanje, kjer so podjetja stopila na pot digitalne transformacije, veliko je bilo šolanja in dela od doma, sestanki in osebni stiki so potekali prek videopovezav, še dogodki so se preselili na družbena omrežja. Spremenilo se je vse! Ta nova podoba sveta nas je vse prisilila v transformacijo delovanja, kjer se je kot ključna individualna in družbena potreba pokazala digitalizacija v širšem smislu.

V gospodarstvu se že odvijajo korenite spremembe, nekatera uspešna podjetja krmarijo skozi proces digitalne transformacije, ki zajema zelo širok spekter izzivov, kot so digitalni poslovni model, izkušnja kupca, podatkovna strategija, procesi in digitalne rešitve za podporo poslovanja, razvoj digitalnih kompetenc kadrov, digitalna kultura, industrija 4.0 in kibernetska varnost. Vse to je EK sofinancirala skozi različne programe, ki so podjetja spodbudili na pot k digitalnem prehodu. Povečanje dela od doma, ki ga omogočajo različna digitalna orodja, je povzročilo, da zaposleni vsaj del delovnika opravijo od doma in s tem ostanejo v lokalnem okolju, kar ima številne blagodejne učinke. Pritisk na velika mesta se je zmanjšal, manj je bilo izgube časa in denarja zaradi vsakodnevnih poti, manj onesnaževanja ozračja in več je bilo lokalnega.

Kot svetlo točko velja izpostaviti premik slovenskih občin, ki pripravljajo strategije pametnih skupnosti, izvajajo pilotne izvedbe posameznih pametnih rešitev in so sodelovale v prvem pravem razpisu MJU za rešitve pametnih skupnosti. S tem poskušajo v lokalnem okolju ustvariti digitalno infrastrukturo in storitve, ki bi omogočale kakovostno globalno življenje lokalnim prebivalcem. To je dolgoročno verjetno edina resna strategija za razvoj slovenske periferije. Prav tako pa digitalni prehod slovenskih občin predstavlja ključ do nacionalnega digitalnega prehoda, saj so občine prebivalcem s storitvami najbližje in najbolj razumejo njihove potrebe. Izzive in spremembe je namreč treba nagovarjati “bottom-up” in ne obratno. To je potrdila tudi pandemija covida-19, ki je v praksi pokazala, kje imajo prebivalci dejanski stik z državo – prek občin. Vse to se je seveda nadaljevalo s cepljenjem, kjer smo zopet lahko videli učinkovitost tistih blizu ljudem.

Podatki permanentne raziskave o pametnih skupnostih v Sloveniji (IPM Digital) kažejo, da je stopnja digitalne zrelosti občinskih uprav v tisti začetni fazi, kjer je večina občin v skladu s klasifikacijo povezanih oziroma vključenih v digitalizacijo (89 %). Izkušenih občin je zgolj 4 %, medtem ko občin igralcev na tem področju ni. Precej bolj zaskrbljujočih je 7 % občin, ki so izključene iz procesa digitalizacije. Podobno sliko je pokazal odziv občin na javni razpis PmiS MJU, kjer se je od 212 slovenskih občin v konzorcije (14) povezalo kar 157 občin oz. 75 % vseh. To je lakmusov papir in zelo dobro sporočilo, da je interes in potreba po digitalnem razvoju slovenskih občin velika. Ta lokalna prioriteta in prioriteta EU mora postati tudi slovenska nacionalna prioriteta.