Digitalne bone bo lahko koristil manj kot odstotek upokojencev

Ne moremo mimo ukrepov prejšnje vlade in digitalnih bonov, ki jih je minister Nove Slovenije Andrijanič tako ponosno napovedoval in tudi predstavljal. Do zdaj je država dala že več kot 14 milijonov evrov za osnovnošolce, dijake in študente, v veliki večini za brezžične slušalke. In kje so digitalni boni za starejše, ki bi še kako potrebovali pomoč za vstop v to digitalizacijo? Od 600.000 upokojencev bo bone lahko dobilo le 5000 starejših. Dejstvo je namreč, da je bil zakon o digitalnih bonih več kot očitno nedodelan, predvsem kot politični bonbonček pred volitvami. Kako naj si torej starejši razložijo, da v času, ko vsi govorijo, kako pomembno je, da znajo upravljati z računalniki in pametnimi telefoni, saj le tako lahko dostopajo do bank, trgovine in tudi zdravnika, od 600.000 upokojencev manj kot odstotek dobi možnost za deveturno izobraževanje, ki je predpogoj za bon v vrednosti 150 evrov? Ob tem spomnimo, da mladi za unovčitev bona niso potrebovali ničesar.